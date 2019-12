In 2020 draait alles voor Jumbo-Visma om de Tourwinst

Hij blaast even uit, waarna twijfel doorklinkt in de luide ‘goh’ die volgt. Ploegleider Merijn Zeeman vindt het lastig: is het hele wielerjaar 2020 niet geslaagd als zijn Jumbo-Visma de Tour de France niet wint? Een korte stilte.

De vraag is logisch, na wat de ploeg even daarvoor op de vrijdagmiddag wereldkundig had gemaakt in een gelikte presentatie op het hoofdkantoor van Hema, nieuwbakken co-sponsor: de voltallige armada van de ploeg, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin, gaat naar de Tour de France.

Al maanden was de vraag hoe de drie grote wielerrondes verdeeld zouden worden onder de drie kopmannen. Jumbo-Visma heeft met de Sloveen Roglic de winnaar van de Vuelta, de nummer drie van de Giro en de huidig nummer een van de World Tour-ranking in huis. Met Kruijswijk de nummer drie van de Tour de France. Én, vanaf dit seizoen, met Dumoulin de Giro-winnaar van 2017 en nummer twee van de Giro en Tour de France in 2018.

Een ongekende luxe, maar een ingewikkelde puzzel. Verrassend was het toen vrijdag bleek dat de lastige keuze eigenlijk een non-keuze was: alles draait in 2020 om de Ronde van Frankrijk en alle drie zullen ze er zijn – voor alle drie is die ronde hun hoofddoel. Ze beginnen er met gelijke kansen: naarmate de Tour vordert, moet blijken wie de beste is.

Als de intentie van Jumbo-Visma al doorschemerde toen Dumoulin naar de ploeg werd gehaald, is die nu bevestigd: dit team moet en kan de strijd aan met het machtige Britse Ineos van Chris Froome, Egan Bernal en Geraint Thomas. Ineos, voorheen Sky, won zeven van de afgelopen acht edities van de Tour. Natuurlijk vanwege de individuele klasse van de renners, maar uitdagers beten zich toch vooral stuk op de kwaliteit van Ineos in de breedte. Jumbo-Visma kan volgend jaar meer dan wedijveren met een ploeg waarin naast de ‘Grote Drie’ de talentvolle klimmers Laurens De Plus en Sepp Kuss zitten.

Succesjaar

Jumbo-Visma boekte vorig jaar 51 overwinningen, een ongekend succes. Het team is vanuit de onderste regionen in de World Tour opgeklommen naar de top, ook financieel. Nu is het tijd de Tour-droom te verwezenlijken.

Wie van de drie komende zomer met de eer mag strijken? Dat is ze nu om het even. „De Tour gaat snel duidelijk maken hoe de verschillen zijn”, zegt Kruijswijk, die als enige van de drie nog een andere grote ronde gaat rijden, namelijk de Vuelta. De Tour van dit jaar is er een voor de klimmers en die kunnen al in de eerste week aan de bak. Kruijswijk: „Het belangrijkste is die gele trui en dat we zo lang mogelijk zo kort mogelijk blijven staan om daar zicht op te houden.”

Nieuwkomer Dumoulin, die na de Tour ook naar de Olympische Spelen van Tokio gaat, erkent dat er in Frankrijk een dreamteam zal rijden. „Als je zo’n ploeg kunt meenemen naar de Tour, is dat belachelijk.” Alle drie mogen ze „dromen”, zegt hij. „Maar daartegenover staat dat je eerlijk moet zijn naar elkaar als het zover komt.” Volgens Dumoulin is wel duidelijk dat hij het nu zou afleggen tegen Roglic. „Hij is een klasse beter dan ik ooit ben geweest. Hij heeft dit jaar koersen gedomineerd.”

Terug naar het antwoord van ploegleider Zeeman op de vraag of het jaar is mislukt zonder Tourwinst. Hij verpakt het toch maar politiek correct. „Nou, dat gaat wel ver. Er zijn heel veel andere doelstellingen. Maar de Tourwinst staat op één.”