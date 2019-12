Hyperloop zal vanaf 2022 in Groningen getest worden

Het eerste hyperlooptestcentrum in Europa zal in de provincie Groningen verrijzen. Daar wordt vanaf volgend najaar een testbaan van drie kilometer gebouwd, schrijft het Nederlandse bedrijf Hardt Hyperloop vrijdag in een persbericht. In de testbuis, die even ten noorden van de stad Groningen wordt aangelegd en naar verwachting in 2022 klaar is, wordt onderzocht of de futuristische buizenpost inderdaad een realistisch alternatief vervoersmiddel is.

Hyperloop is een nieuwe conceptuele vorm van buizenvervoer voor mensen en goederen, ontsproten aan het brein van de Amerikaanse serieondernemer Elon Musk, onder meer bekend van Tesla en SpaceX. De hoop is dat de hyperloop een levensvatbaar en uitstootvrij alternatief zal worden voor korteafstandsvluchten. Reizigers kunnen theoretisch binnen een kwartier van Amsterdam naar Eindhoven reizen en in vijftig minuten naar Frankfurt. De technologie achter Hyperloop is voor een groot deel vrijgegeven, waardoor meerdere bedrijven wereldwijd tegelijkertijd werken aan implementatie.

De provincie Groningen is zeer „blij en trots” dat het testcentrum naar het noorden komt. Gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD): „Het zal Groningen internationaal op de kaart zetten als proeftuin voor slim en groen vervoer. Daarbij zorgt het ook voor meer werkgelegenheid in onze regio.” De provincie schat dat het centrum zeker 110 banen oplevert. Zeeland – als laatste andere kandidaat overgebleven – greep naast het testcentrum. De provincie Groningen steekt 3 miljoen euro in het project, Hardt Hyperloop investeert 25 miljoen euro.

