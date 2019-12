Het jaar volgens de politiek columnisten

Je hoort wat hen is opgevallen in 2019. We hebben het over het jaar van akkoorden, hoe de politiek anders naar het bedrijfsleven ging kijken, dualisme en andere opvallende verschuivingen in het afgelopen jaar.

