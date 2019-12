Guus Hiddink terug naar PSV als adviseur technische staf

Oud-bondscoach Guus Hiddink keert terug bij PSV als adviseur van de technische staf. Dat heeft interim-trainer Ernest Faber bekendgemaakt in een persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd van zaterdag tegen PEC Zwolle. Faber vervangt tot het einde van het seizoen Mark van Bommel die maandag wegens teleurstellende resultaten werd ontslagen als trainer van de Eindhovenaren.

Boudewijn Zenden, Ruud Hesp en Adil Ramzi zijn de assistenten van Faber. De 73-jarige Hiddink was tot september coach van het Chinese olympisch elftal, maar werd daar weggestuurd. Hiddink was van 1987 tot 1990 en van 2002 tot 2006 al de hoofdtrainer van PSV. Onder zijn leiding won de ploeg zes keer de landstitel. Ook won hij in 1988 de Europa Cup 1 met PSV en strandde in 2005 met de club in de halve finales van de Champions League. Daarnaast was hij ook twee keer de bondscoach van Oranje. In 2014 was Hiddink al eens adviseur van PSV, toen had Phillip Cocu het moeilijk als trainer.

Momenteel staat PSV er niet goed voor in de eredivisie. De ploeg staat op plek vier en heeft tien punten achterstand op zowel Ajax als AZ. Ook liggen de Eindhovenaren al uit de Europa League. Het is niet de bedoeling dat Hiddink op het trainingsveld gaat staan. Ook gaat hij niet mee met de ploeg op trainingskamp naar Qatar, waar het team van 4 tot 12 januari verblijft. Dit omdat hij andere verplichtingen heeft.