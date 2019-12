Groningse gedeputeerde keert niet meer terug in provinciebestuur

De Groningse gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) keert in het nieuwe jaar niet terug in het het provinciebestuur. Dat heeft College van Gedeputeerde Staten van Groningen vrijdag bekendgemaakt. In oktober legde Brouns zijn werkzaamheden al tijdelijk neer vanwege „gezondheidsproblemen, gerelateerd aan uitputting en alcoholgebruik” .

Het college noemt het besluit van Brouns moedig. „Het is moedig en wijs om te kiezen voor je gezondheid en je kinderen, maar het is tegelijk ook ontzettend moeilijk om zo’n besluit te nemen.” Het CDA blijft onderdeel van de coalitie en gaat op zoek naar een nieuwe gedeputeerde. De fractie steunt de beslissing van Brouns. „Groningen verliest een gedreven bestuurder. Wij wensen hem en zijn geliefden het allerbeste in de toekomst.”

Brouns zegt tegen de Groninger Internet Courant dat het inmiddels beter met hem gaat, maar dat hij zijn werk en privéleven niet langer kan combineren. „Na ernstige ziekte binnen mijn gezin en een scheiding wil ik meer tijd vrijmaken voor mijn kinderen.” Hij gaat op zoek naar een nieuwe baan in het bedrijfsleven.

In oktober maakte Brouns bekend „een zware tijd” achter de rug te hebben. „Ik merk dat mijn functioneren de laatste tijd wordt beïnvloed door mijn gezondheidsproblemen. De komende periode ga ik onder professionele begeleiding intensief werken aan mijn herstel.” Brouns was sinds april 2015 namens het CDA gedeputeerde in Groningen.