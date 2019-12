Groenewegen niet naar Tour de France, debuteert in Giro

Wielrenner Dylan Groenewegen gaat volgend jaar niet van start in de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Jumbo-Visma vrijdag bij de teampresentatie in Amsterdam bekendgemaakt. De sprinter zal komend voorjaar wel zijn debuut maken in de Giro d’Italia en ook in het najaar bij de Vuelta, die in Nederland begint, verschijnt hij aan de start.

Tom Dumoulin, die vanaf volgend jaar voor Jumbo-Visma rijdt, zal samen met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk aan de start verschijnen in Frankrijk. Volgens het team gelden zij alle drie als kopman. Volgens Dumoulin is het doel om de Tour te winnen. „We gaan er vol voor, met drie leiders. Het was goed om onze drie namen terug te zien bij de selectie”, zei Dumoulin, die in 2017 de Ronde van Italië won.

Lastig te onderscheiden als sprinter

Volgens Groenewegen wordt het in de Tour van 2020 lastig om je als sprinter te onderscheiden, zegt hij tegen ANP. Groenewegen won in de vier keer dat hij meedeed aan de Ronde van Frankrijk vier etappes. Afgelopen zomer miste hij in de eerste etappe naar Brussel nog een uitgelezen kans op de eerste plek in het klassement. Toen kwam zijn ploeg- en landgenoot Mike Teunissen als eerste over de streep waardoor de gele trui voor het eerst in dertig jaar weer om de schouders van een Nederlander werd gehangen. In de zevende rit nam Groenewegen revanche door in een massasprint vlak voor de Australiër Caleb Ewan te finishen.

Eerder deze week werd al bekendgemaakt dat Steven Kruijswijk namens Jumbo-Visma de kopman is bij de Ronde van Spanje. Dit jaar stapte hij in die ronde in de vierde etappe af met knieklachten. In de Tour eindigde hij als derde.