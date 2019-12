Gegevens van tiental gedupeerde ouders toeslagenaffaire onvindbaar

De Belastingdienst kan de gegevens van een tiental ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire niet vinden. Dat heeft minister Wopke Hoekstra, die de taken van de deze week afgetreden staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) heeft overgenomen, vrijdag laten weten. Van sommige ouders is geen woon- of verblijfplaats bekend, van anderen is bijvoorbeeld het rekeningnummer verouderd.

Deze ouders zouden voor Kerst een compensatie krijgen voor de gevolgen van de toeslagenaffaire. Het ministerie laat weten haar uiterste best te doen „om de gegevens van deze tiental ouders zo snel mogelijk te vinden”. De minister moet nog uitzoeken om hoeveel mensen het precies gaat.

Eerder deze week maakte het ministerie van Financiën bekend dat bijna driehonderd ouders voor Kerst een compensatie zouden krijgen omdat ze benadeeld zijn omdat de Belastingdienst te streng optrad in het opsporen van fraude. Een deel van hen zou vrijdag de compensatie ontvangen, de rest begin volgende week. Ruim tweehonderd ouders ontvangen een bedrag tot 20.000 euro. Zo’n zeventig ouders krijgen een hoger bedrag: maximaal 66.000 euro.