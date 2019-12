Engelen op de bank

Er bestaan sporters die zo hemeltergend sportief zijn dat ze bereid zijn hun hele sportcarrière op het spel te zetten voor fair play buiten de lijnen. Als dit soort sporters getuige zijn van een, in hun ogen, groot maatschappelijk onrecht, kunnen ze niet wegkijken. Sterker, ze gebruiken de spots van hun podium om daar licht op te schijnen.

Mesut Özil, aanvallende middenvelder bij Arsenal, deed dat vorige week nog. Colin Kaepernick, eens groot quarterback bij San Francisco 49ers, doet het sinds 2016.

Door te knielen tijdens het volkslied protesteerde Kaepernick tegen extreem politiegeweld gericht op de zwarte medemens in de Verenigde Staten. Sindsdien heeft hij geen clubcontract meer getekend. Afgelopen seizoen heerste er door veel blessures een quarterbackschaarste in de VS.

Misschien kwam het daardoor dat hij een uitnodiging kreeg van de NFL, al kan het ook zijn dat de lobby van de echtgenoot van Beyoncé een rol heeft gespeeld. In ieder geval werd Kaepernick uitgenodigd om een showtraining te komen geven bij de NFL, kon hij laten zien of hij nog in vorm was. Scouts van de 32 clubs die hem al drie jaar negeren zouden komen kijken. Hij kreeg twee uur tijd om te beslissen of hij de uitnodiging accepteerde. Wel moest hij een afstandsverklaring tekenen waar nogal ongewone voorwaarden in stonden: als free agent mocht hij zijn eigen vangers niet meenemen, er mochten geen media aanwezig zijn en zijn eigen team mocht geen opnames maken. Alleen de NFL zou beelden van de training hebben. Tenslotte moest Kaepernick, die de NFL al eens succesvol aanklaagde voor het samenspannen om hem van het veld te weren, afstand doen van zijn recht hen opnieuw aan te klagen voor eventueel baanverlies.

Doei, zei team-Kaepernick en twee uur voor de showtraining veranderden ze de locatie naar het sportveld van een middelbare school zestig mijl verderop. De pers was welkom, de NFL en de clubs ook. Zes scouts kwamen kijken. Volgens kenners was Kaepernick in topvorm. De beelden van die alternatieve showtraining circuleren over heel internet en zijn licht adembenemend. Toch zit Kaepernick nog steeds op de bank waar topsporters zitten met een hart groter dan hun ambitie en een geweten dat meer aandacht vraagt dan hun vorm.

Vorige week scheen Mesut Özil zijn spot op de tot pulp onderdrukte Oeigoeren in China. In een tweet riep hij zijn islamitische broeders op niet weg te kijken. Die tweet was een virtueel knielen tijdens het volkslied. China, dat voor 700 miljoen dollar de uitzendrechten van de Premier League afneemt, boycot nu alles met de naam Mesut Özil. De tweet is gecensureerd,de wedstrijd Arsenal-Manchester City werd in China niet uitgezonden en het personage dat zijn naam draagt is uit alle PES-games verwijderd. Het is aftellen tot Özil naast Kaepernick mag gaan zitten.

Een ding weet ik zeker: als er een hiernamaals bestaat, zijn alle spelers op die bank verzekerd van een basisplaats bij een grote club, of dat nu bij Allah is of de Heilige Geest, bij de Boeddha of Shiva, bij Jupiter of Zeus.

Carolina Trujillo is schrijfster.