Vrede in Syrië – het is tot nu toe een onmogelijke opgave gebleken. In ruim acht jaar oorlog is het land volledig verwoest, zijn elf miljoen Syriërs ontheemd en zijn er ruim 500.000 doden gevallen. Wat begon als de Syrische variant op de Arabische Lente ontaardde in een burgeroorlog die er voorlopig in lijkt te eindigen dat Bashar al-Assad het land dankzij steun van Rusland en Iran weer grotendeels onder zijn controle heeft gebracht. In het noordoosten is Turkije een offensief begonnen, waardoor ook daar Syriërs op de vlucht slaan en hun heil zoeken in onder meer dit kamp bij Hasakah.

Foto Delil Souleiman/AFP