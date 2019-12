Celstraffen en schadevergoeding na reeks zelfmoorden door reorganisaties

Het Franse telecombedrijf Orange is veroordeeld voor betrokkenheid bij een reeks zelfmoorden na een periode van ingrijpende reorganisaties. Voormalige bestuursvoorzitter Didier Lombard moet vier maanden de cel in en het bedrijf moet zeker 3,5 miljoen euro schadevergoeding betalen aan slachtoffers en nabestaanden, vonniste een rechter in Parijs vrijdag volgens persbureau AP.

Orange - destijds nog het staatsbedrijf France Telecom - werd veroordeeld voor „collectieve morele intimidatie” na de strenge reorganisatie, die eind vorig decennium 22.000 werknemers hun baan kostte. Franse werknemers genieten een hoge mate van ontslagbescherming, dus gebruikten managers andere methoden om ontslag af te dwingen zoals het ongewenst overplaatsen naar andere vestigingen, in andere delen van het land. „De methoden die gebruikt werden om 22.000 banen te schrappen waren illegaal”, oordeelde de rechter. Frankrijk is een van de weinige landen waar dit strafbaar is. Ook andere bedrijven zullen nu aangeklaagd worden, is de verwachting.

‘Destabiliseringsbeleid’

Volgens Orange waren de reorganisaties destijds noodzakelijk om het staatsbedrijf France Telecom te privatiseren en concurrerend te maken op de vrije markt. De rechtszaak richtte zich op negentien zelfmoorden en twaalf pogingen daartoe. Acht mensen raakten ernstig depressief. Het bedrijf erkende eerder het lijden van het personeel in die periode, maar ontkende dat er sprake was van systematische intimidatiecampagnes om werknemers weg te krijgen. Orange kreeg bovenop de schadevergoeding een boete van 75.000 euro. Het bedrijf maakte bekend zich bij het vonnis neer te leggen.

Naast Lombard - die niet de cel in hoeft omdat hij geen gevaar voor de samenleving vormt - werden vijf andere managers veroordeeld tot korte gevangenisstraffen voor het gevoerde „destabiliseringsbeleid”. Alle zes ontkennen betrokkenheid bij de zelfmoorden en gaan in hoger beroep.