Catalaanse separatisten Puigdemont en Comín mogen toch Europese zetel innemen

De voormalige regiopresident van Catalonië, Carles Puigdemont, en voormalig regiominister Antoni Comín mogen hun zetel in het Europees Parlement innemen. Het Europese Hof van Justitie bepaalde dat een lagere rechtbank hun aanspraak op de zetels eerder onterecht heeft afgewezen.

Hoewel die lagere rechtbank nog een definitieve uitspraak moet doen, hebben de twee politici – in mei bij de Europese verkiezingen in eigen land verkozen – die niet afgewacht. Met steun van het Europees Parlement zijn ze op de laatste dag voor het kerstreces voorlopig geaccrediteerd als parlementariërs, een procedure die in januari formeel nog moet worden afgerond. De voorlopige status geeft het tweetal alleen toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement.

Europarlementariërs zijn tot op zekere hoogte onschendbaar. Dat maakt de vervolging van Puigdemont en Comín voor betrokkenheid bij het verboden Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017 en de nasleep daarvan lastiger. Het tweetal is nog niet veroordeeld door een Spaanse rechter. Er loopt wel een Europees uitleveringsverzoek tegen ze.

Opruiing

Puigdemont (R) en Comín met hun nieuwe toegangspassen. Foto: Woordvoerder Puigdemont

Puigdemont en Comín, voormalig minister van Volksgezondheid, ontvluchtten Spanje na het uitroepen van de republiek Catalonië eind oktober 2017 en verblijven momenteel in België om uit de handen van de Spaanse justitie te blijven.

Het Europese hof sprak donderdag in de zaak rond Oriol Junqueras, voormalig vicepresident van de regio Catalonië, een vergelijkbaar oordeel uit. Junqueras bleef in Spanje en werd in oktober tot dertien jaar cel veroordeeld. Omdat hij al veroordeeld is, zou hij geen aanspraak meer maken op zijn immuniteit.

Spanje wil de Puigdemont en Comìn en strafrechtelijk vervolgen voor onder meer opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. Rechters in België willen eerst het definitieve oordeel van de hoogste Europese rechters afwachten voor zij het tweetal uitleveren. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde aanvankelijk dat Puigdemont en Comìn hun zetels in het Europarlement niet konden innemen, omdat Spanje hun namen niet had doorgegeven aan Brussel. De kandidaten waren niet voor een Spaanse kiescommissie verschenen en zouden daarom niet formeel zijn verkozen.