Brexit-deal aangenomen door Lagerhuis

Het Brexitakkoord is vrijdag met een ruime meerderheid aangenomen door het Britse Lagerhuis. Het akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie werd met 358 stemmen aangenomen. 234 parlementariërs stemden tegen. De stemming was de belangrijkste stap naar een formele Brexit die op 31 januari geregeld moet zijn.

Voordat de Brexit officieel in kannen en kruiken is, moet volgende maand het Hogerhuis zich nog uitspreken. Daarna moet de deal nog langs het Europees Parlement. Hier worden geen grote problemen meer verwacht.

Over de scheidingsakte werd in het Lagerhuis al meerdere keren gestemd. Maar premier Boris Johnson wist het Brexitakkoord in oktober niet aangenomen te krijgen. Ook zijn voorganger Theresa May wist met haar versie van het akkoord, dat tot drie keer toe in stemming werd gebracht, steeds niet genoeg steun te verkrijgen.

Sinds de vervroegd uitgeschreven parlementsverkiezingen van vorige week ligt dit anders. Johnson wist met zijn Conservatieve Partij een overtuigende meerderheid in het Lagerhuis te behalen waardoor de uitslag van de stemming vrijdag niet als een verassing kwam.

Zoals het er nu naar uitziet, vertrekt het Verenigd Koninkrijk op 31 januari uit de Europese Unie. Op dat moment gaat een transitieperiode in waarin de Britten wel deel uitmaken van de Europese interne markt, de douane-unie en tal van samenwerkingsverbanden maar geen zeggenschap meer hebben in EU-organen. Deze transitieperiode loopt tot 31 december 2020 en kan eenmalig met twee jaar worden verlengd.