Boeings ruimtecapsule ‘Starliner’ in de problemen op weg naar ISS

De nieuwe ruimtecapsule van Boeing ‘Starliner’ is vrijdag kort na een succesvolle lancering met een Atlas V-raket in de problemen gekomen. De onbemande testvlucht raakte vlak na de lancering uit koers en verbruikte daardoor te veel brandstof waardoor de capsule niet aan het internationaal ruimtestation ISS gekoppeld kan worden. De capsule zal naar verwachting zondag terugkeren op aarde.

De Starliner moest de astronauten in het ISS bevoorraden. Er zijn onder meer toiletpapier, voedsel, wetenschappelijke apparatuur en kerstcadeautjes voor de astronauten aan boord. De capsule zou zaterdag aankomen en een week gekoppeld blijven aan het ISS, om vervolgens terug te keren. Het was de eerste testvlucht van de Starliner.

De mislukking is pijnlijk voor Boeing dat concurreert met SpaceX van Elon Musk om NASA-contracten. Doel is om volgend jaar een bemande vlucht de ruimte in te sturen, maar of Boeing dat gaat halen is nu niet duidelijk. Belangrijk voor Boeing is wel dat de capsule terugkeert naar aarde, anders zou er enorm veel kapitaal en werk verloren gaan.

Achterstand inhalen

Deze missie was dé kans voor Boeing om de achterstand op SpaceX, dat er in maart wel in slaagde om een vergelijkbare missie uit te voeren met een Crew Dragon-capsule, in te halen. In de loop van volgend jaar wil SpaceX - als alles volgens plan verloopt - een bemande vlucht de ruimte insturen, al is de bemande missie al vaker uitgesteld. Wel is SpaceX erin geslaagd om herbruikbare raketten te lanceren, wat de kosten van een lancering sterk verlaagd.

NASA wil de bevoorradingsmissies aan het ISS aan commerciële bedrijven overlaten, om zo de kosten te drukken zodat het ruimteagentschap zich kan concentreren op het sturen van astronauten naar de maan en Mars. Sinds de stopzetting van het Amerikaanse Space Shuttle-programma in 2011 kunnen de Amerikanen hun astronauten alleen nog naar het ISS brengen met de Russische Sojoez-raketten. Dat is relatief duur voor de Amerikanen.

Eerder dit jaar stelde NASA het ISS ook open voor commercieel gebruik. Op termijn moet het ISS helemaal in handen komen van commerciële partijen. In de begroting voor 2019 maakte de Amerikaanse regering namelijk bekend dat er vanaf 2025 geen financiering meer is voor het ISS, dat op zo’n 400 kilometer (relatief dichtbij) in een baan om de aarde draait.