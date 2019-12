Bijna helft werknemers bereikbaar buiten werktijd

Bijna de helft van alle werknemers in Nederland was in 2018 buiten werktijd beschikbaar voor werk via telefoon of e-mail. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag op basis van een enquête die vorig jaar werd afgenomen. Van de werknemers die buiten werktijd bereikbaar zijn, is 24 procent vaak en 23 procent altijd bereikbaar.

Vooral managers en docenten beantwoorden buiten werktijd nog werkgerelateerde e-mails, WhatsApp-berichten en telefoontjes. „Managers hebben veel verantwoordelijkheden en moeten beslissingen nemen, ook buiten werktijd”, verklaart Dick ter Steege van het CBS. „Docenten zijn vaak nog in de avonduren werk aan het nakijken, waarover ze misschien willen sparren met collega’s.”

Oproepkrachten

Werknemers in de zorg en in de techniek zijn minder bereikbaar buiten werktijd. „In die sectoren zijn diensten strakker geregeld,” zegt Ter Steege. „Als de dienst erop zit worden ze afgewisseld. De werknemers zijn dan dus ook echt klaar.”

Verder blijkt uit de cijfers dat jongeren relatief meer bereikbaar zijn dan ouderen. Dat komt volgens het CBS doordat jongeren veelal werk doen waarvoor ze bereikbaar moeten zijn om opgeroepen te kunnen worden, bijvoorbeeld in de horeca of de supermarkt. In opleidingsniveau zit ook een verschil: lageropgeleiden zijn minder bereikbaar buiten werktijd dan hogeropgeleiden. „De functies van hogeropgeleiden hebben vaak meer verantwoordelijkheden, waardoor bereikbaarheid buiten werktijd wordt vereist”, zegt Ter Steege.

Of werknemers in 2018 vaker bereikbaar zijn buiten werktijd dan eerdere jaren, kan het CBS niet zeggen. „Het is de eerste keer dat het CBS dergelijk onderzoek doet”, aldus Ter Steege.