Bij vrede de werkplaats uitgemieterd

Scheuren op de autobaan, verre reizen maken per vliegtuig en klussen in de werkplaats. Dat is wat de Britse vrouwen die Henrietta Heald in haar nieuwste werk beschrijft, het liefst deden. Vrouwen konden begin 20ste eeuw steeds meer beroepen beoefenen, maar de weg naar een baan waar ze hun passie voor techniek in kwijt konden was een lange, aldus Magnificent Women and their Revolutionary Machines.

Henrietta Heald: Magnificent Women and their Revolutionary Machines Unbound Publishing, 320 blz., €35 ●●●●●

Terwijl hun echtgenotes, vaders en broers in de Eerste Wereldoorlog vochten, sleutelden honderdduizenden Britse vrouwen aan motoren, ontwierpen ze vliegtuigen en produceerden ze munitie. Dat ze na vier jaar de fabrieken weer uit werden gemieterd, zoals de The Restoration of Pre-War Practices Act van 1919 dicteerde, konden zij maar moeilijk verkroppen. Wel gereedschappen maken voor dood en verderf, maar in vredestijd mochten zij de wereld niet meer vormgeven.

De rode lijn vormt het leven van Rachel Parsons, dochter van Katherine Bethell en Charles Parsons (uitvinder van de stoomturbine). In 1919 richtte zij de Women’s Engineering Society op. De club maakte zich hard voor de toelating van vrouwen tot technische opleidingen en banen en kreeg zo een rol in de feministische beweging.

Andere pioniers waren Caroline Haslett, die met elektrische apparaten vrouwen wilde bevrijden van de dagelijkse sleur en lichamelijke ongemakken in het huishouden, en Eleanor Shelley-Rolls, die al vroeg tochten maakte in luchtballonnen. Bijna allemaal hielden ze er voor die tijd onconventionele levens op na, schrijft Heald. Terwijl ze hun eigen gang gingen en vochten tegen discriminerende wetten en vooroordelen, trouwden maar enkelen van hen, nog minder kregen kinderen.

Toen Heald begon met een studie naar Parsons, had ze niet voorzien hoeveel andere kleurrijke en ambitieuze vrouwen ze zou tegenkomen. Ze besloot het breder te trekken, en schreef een prachtig historisch overzichtswerk. Van op z’n minst een aantal van deze dames, én hun machines, zou een eigen, uitgebreide biografie zeker niet misstaan.