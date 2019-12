Belgische justitie maakte fouten in zaak moordenaar studente

Justitie in België heeft fouten gemaakt in de behandeling van een hoger beroep dat de 39-jarige Antwerpenaar Steve B. had aangespannen waardoor hij op vrije voeten was. In die periode vermoordde hij de 23-jarige Julie van Espen. Tot die conclusie komt de Hoge Raad voor de Justitie vrijdag.

B. was in juni 2017 veroordeeld voor verkrachting en was hiertegen in hoger beroep gegaan. De behandeling van die zaak door het Antwerpse hof van beroep duurde bijna twee jaar. Dat is „abnormaal” lang, oordeelde de Hoge Raad. In afwachting van het beroep was hij op vrije voeten gesteld.

Een van de redenen waarom het hoger beroep zo lang op zich liet wachten is dat het hof in Antwerpen bij een gebrek aan rechters tijdelijk een van zijn vijf kamers sloot. Hierdoor werd de zaak tegen B. uitgesteld. Volgens de Hoge Raad hadden de zaken moeten worden herverdeeld en dat is niet gebeurd. Ook is niet gekeken of er urgente zaken tussen zaten die voorrang verdienden.

Verontwaardiging

De Antwerpse student werd in mei door B. vermoord. Ze was op een zaterdagavond onderweg naar vrienden in Antwerpen maar kwam daar nooit aan. Kort daarna werd haar lichaam gevonden in het Albertkanaal in Antwerpen. De politie kwam B. vrij snel op het spoor. Kort nadat hij door de politie was opgepakt, legde de 39-jarige Antwerpenaar een bekentenis af.

De moord leidde tot veel verontwaardiging in België omdat B. een bekende was van de Belgische justitie. Eerder zat hij ruim vier jaar celstraf uit voor diefstal, bedreiging en verkrachting.