Belgisch hof veroordeelt 71-jarige Rwandees voor genocide

Fabien Neretsé is als eerste persoon ooit in België veroordeeld voor zijn aandeel in de genocide in Rwanda. De 71-jarige Rwandees moet 25 jaar de cel, bepaalde het hof van assisen van Brussel vrijdag. Dat meldt De Standaard. Neretsé werd donderdag schuldig bevonden aan de moord op elf mensen tijdens de Rwandese genocide van 1994.

Neretsé zou in Rwanda een militie opgericht hebben die Tutsi’s en gematigde Hutu’s om het leven bracht. Een jury oordeelde volgens De Standaard dat hij de bedoeling had om de Tutsi’s of in ieder geval een deel van hen uit te moorden. Een van de slachtoffers was de Belgische Claire Beckers die met een Tutsi getrouwd was. Zij wilden vluchten, maar Neretsé schakelde het leger in die hen later doodschoot.

Na de genocide dook Neretsé lange tijd onder in Afrika. Uiteindelijk werd hij ondekt in Frankrijk waar hij onder een valse naam leefde. Frankrijk leverde hem in 2011 uit aan België. Het Openbaar Ministerie had dertig jaar celstraf geëist. De Rwandees werd vrijgesproken van twee moorden.

Dit voorjaar was de genocide in Rwanda 25 jaar geleden. Het was een van de grootste genocides van de vorig eeuw: zeker 800.000 Rwandezen werden in 1994 in korte tijd gedood. Tutsi’s en in mindere mate Hutu’s werden systematisch uitgemoord door Hutu-milities.