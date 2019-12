Achmea voert 34-urige werkweek in

Verzekeraar Achmea voert per 1 januari 2021 standaard een 34-urige werkweek met behoud van salaris. Dat is afgesproken in de nieuwe cao die geldt voor zo’n 12.000 medewerkers, schrijft het bedrijf vrijdag. Per 1 januari 2020 verhoogt Achmea de salarissen met 1 procent.

Lees ook: Kerstpakket? Bij banken en verzekeraars nu ook voor de flexkracht

Het bedrijf werkt nu nog met een 36-urige werkweek. In een persbericht schrijft Achmea dat het verkorten van de werkweek past bij „maatschappelijke thema’s als vitaal doorwerken bij een stijgende pensioenleeftijd, het beter verdelen van werk- en zorgtaken tussen partners en een betere balans tussen werk en privé”. Bovendien hoopt het bedrijf met het verkorten van de werkweek tegemoet te komen aan de gevolgen van de toegenomen automatisering.

Door het gebruik van bijvoorbeeld chatrobot’s en algoritmes is een deel van de administratieve taken geautomatiseerd. Hierdoor is minder personeel nodig. Door het verkorten van de werkweek hoopt Achmea het overgebleven werk eerlijker te verdelen waardoor minder snel gedwongen ontslag vallen.

Komend jaar gaat de verzekeraar zich voorbereiden op het verkorten van de werkweek en het mogelijk opnieuw verdelen van de takenpakketten. Ook blijft het voor medewerkers mogelijk om 36 uur te werken. De cao moet nog wel worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden.