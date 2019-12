Op zijn 75ste verjaardag werd Jules Deelder vorige maand benoemd tot lid van verdienste van zijn geliefde voetbalclub Sparta. Dat werd wel tijd ook, vond hij zelf, want in een tv-documentaire kort daarvoor op Fox Sports zei hij: „Ze mogen me godverdomme weleens erelid maken.” Hij kreeg een speciale Deelder-aanvoerdersband.

Deelder bezocht al sinds 1949 de wedstrijden op Het Kasteel, het stadion van Sparta in Rotterdam. Daar zong hij voor de wedstrijden het clublied, de ‘Sparta Marsch’, gecomponeerd in 1909, trouw mee. Hij maakte diverse gedichten over de club. Zoals ‘Spartaans gedicht’:

Vroeger of laat ga je dood

Dat staat als een paal

boven water

Zo oud als Sparta

word je nooit

De voetbalclub is in 1888 opgericht. Op een bord boven de eretribune staat een (ander) fragment uit hetzelfde gedicht:

Dat de Hemelpoort

verdacht veel weg heeft

van het Kasteel

Een ander dikwijls door Deelder voorgedragen gedicht verwijst naar een legendarische Spartaan, een international uit het begin van de twintigste eeuw, en een oud-voorzitter. Het eindigt zo:

Als Spartaan zijn wij geboren

Als Spartanen sterven wij

In de geest van Bok de Korver

En de naam van Cor van Rijn

Aanstaande zaterdag voetballen de spelers van Sparta met rouwbanden.