Taakstaffen na opruiing op sociale media na mislukte coup Turkije

Vier Turkse Nederlanders krijgen taakstraffen tot zestig uur voor onder meer opruiiend en bedreigend taalgebruik op sociale media rond de mislukte staatsgreep in Turkije. Dat laat de rechtbank Rotterdam donderdag desgevraagd weten.

Het vijftal - een van hen werd vrijgesproken - werd beschuldigd van opruiende en bedreigende teksten op sociale media, nadat de staatsgreep in de zomer van 2016 was mislukt. Het leidde tot veel spanningen onder Turkse Nederlanders; in Rotterdam trokken honderden aanhangers van president Erdogan met Turkse vlaggen naar de Erasmusbrug.

Drie verdachten kregen veertig uur taakstaf, bij een van hen werd bij aanhouding ook peperspray en een taser aangetroffen. Een vierde kreeg zestig uur taakstraf. Hij werd ook veroordeeld voor „bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en met feitelijke aanranding van de eerbaarheid”, schrijft de rechtbank.

Eén van de veroordeelden bedreigde op Facebook zijn huisarts, tevens zijn buurman, omdat hij een aanhanger van Gülen zou zijn. Volgens de regering-Erdogan zou de Turkse geestelijke achter de coup zitten. Het Openbaar Ministerie deed onderzoek naar 94 aangiften rond de staatsgreep, maar zag in slechts vijf gevallen aanleiding tot vervolging. De vijf stonden twee weken geleden voor het hekje. Zij voerden ter zitting aan dat justitie hun woorden verkeerd had geïntepreteerd en dat zij uit emotie hadden gereageerd.

Gülenisten

In Turkije werden zo’n 100.000 mensen gearresteerd voor betrokkenheid bij de couppoging, inmiddels ruim drie jaar geleden. Duizenden zijn inmiddels veroordeeld, maar velen zitten nog in voorarrest. De regering-Erdogan zuiverde ook het staatsapparaat van vermeende Gülenisten. Zeker 150.000 ambtenaren, militairen en anderen verloren hun baan omdat ze bij de Gülenbeweging zouden horen. Critici beweren dat Erdogan de staatsgreep als excuus gebruikte om politieke tegenstanders het zwijgen op te leggen.

Fethullah Gülen, die sinds 1999 in de Verenigde Staten in ballingschap verblijft, was ooit een belangrijke politieke bondgenoot van Erdogan, maar in 2013 raakten de twee gebrouilleerd. Ankara beschouwt de Gülenbeweging sinds 2016 als terroristische organisatie.