Uber treft miljoenenschikking om interne seksuele intimidatie

Het Amerikaanse taxibedrijf Uber heeft een schikking getroffen van 4,4 miljoen dollar (ongeveer 4 miljoen euro) in een federaal onderzoek naar seksuele intimidatie binnen het bedrijf. Dat meldt persbureau AP donderdag. Ook belooft Uber een systeem op te zetten dat veelplegers registreert en managers die niet op tijd ingrijpen bij signalen van intimidatie.

De zaak kwam aan het licht doordat ex-werknemer Susan Fowler begin 2017 in een blogpost schreef dat Uber meldingen van herhaaldelijke seksuele intimidatie door haar voormalige baas negeerde. De betreffende chef zou namelijk te goed werk leveren. De blogpost zorgde voor ophef over de bedrijfscultuur bij Uber.

