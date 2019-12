Mijn al op kamers wonende zoon komt gelukkig nog met grote regelmaat op bezoek. Na een ritueel ‘Hallo-hoe-gaat-t’, wordt de keuken vereerd met ’n check-up. Koelkast, oké. Goede oude kaas en mooi Zeeuws spek. Chipskast. Ook oké. Meteen ’n zak open. Op naar de garage voor nog ’n heerlijk Belgisch biertje. Ook oké. Gelaten zie ik het tafereel aan. Heb inmiddels geleerd om dit te laten gebeuren. Blij dat hij er weer is. „Pap, welk ‘woord van het jaar’ kies je?” Lijkt mij logisch: plunderpuber. Volgens de taalkundigen van Van Dale heeft dat echter een volstrekt andere betekenis.

