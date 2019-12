Takeaway overtreft bod Prosus voor Just Eat

Maaltijdbezorger Takeaway.com heeft donderdag een sterk verbeterd bod neergelegd voor zijn Britse branchegenoot Just Eat. Het bedrijf biedt aandeelhouders omgerekend 9,16 pond (10,86 euro) voor hun aandelen, fors meer dan het concurrerende bod van de Zuid-Afrikaanse investeerder Prosus. Takeaway-topman Jitse Groen spreekt in een toelichting van „ons beste en uiteindelijke bod”.

Takeaway en Prosus zijn al enkele maanden verwikkeld in een biedingenstrijd om Just Eat. Die begon toen Takeway, moederbedrijf van het Nederlandse Thuisbezorgd, deze zomer aankondigde met Just Eat te willen fuseren. In de aanvankelijke plannen werden de Britse aandeelhouders voor 52,1 procent eigenaar in het nieuwe bedrijf. Tegen de toenmalige koers kwam dat neer op een bod van 7,31 pond per aandeel.

In de maanden nadien zakte de koers van Takeaway echter flink weg. Voor Prosus was dit aanleiding om dit najaar een aanzienlijk hoger bod neer te leggen, van eerst 7,10 pond en later 7,40 pond. De investeerder betaalde bovendien in contanten, waardoor aandeelhouders zeker wisten wat ze voor hun stukken kregen.

Laatste verhoging

Doordat de koers van het aandeel Takeaway de laatste weken aan een opmars bezig is, was het bod van het Nederlandse concern donderdagochtend bijna net zo hoog als dat van Prosus. De Zuid-Afrikaanse investeerder besloot daarop nog eenmaal zijn bod te verhogen tot 8,00 pond. Een „voortreffelijke en zekere” prijs, zo meende Prosus-topman Bob van Dijk in een verklaring.

Maar kort daarop kwam Takeaway dus met een ruimschoots hoger bod. Het bedrijf is bereid de ruilverhouding bij de fusie een beetje op te rekken in het voordeel van de aandeelhouders van Just Eat. Zij worden na de fusie nu voor 57.50 procent eigenaar van de gecombineerde maaltijdbezorger. Beide bieders roepen de aandeelhouders op zo snel mogelijk in te stemmen.

Door het combineren van Takeaway en Just Eat zou een van de grootste maaltijdbezorgers van de wereld ontstaan, die marktleider is in vijftien met name Europese landen. Bij Takeaway werd in 2018 zo’n 240 miljoen euro omgezet en werken 1.100 mensen. Just Eat is met 860 miljoen euro omzet en 3.300 werknemers aanzienlijk groter.

Prosus wil Just Eat toevoegen aan een portfolio van maaltijdbezorgers waarin de investeerder nu al een belang heeft. Zo zijn de Zuid-Afrikanen onder meer deels eigenaar van iFood (Brazilië), Swiggy (India) en Delivery Hero (Internationaal). In geen van die bedrijven hebben zij een meerderheid.