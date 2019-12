Ruim 300 arrestaties bij grote actie tegen Italiaanse maffia

De Italiaanse politie heeft donderdag 334 verdachten gearresteerd in wat zij zelf ‘een van de grootste anti-maffia-operaties ooit’ noemt. Zeker 2.500 agenten werkten mee aan de actie, liet het Italiaanse OM weten. Ook in Duitsland, Zwitserland en Bulgarije werden verdachten opgepakt.

De arrestanten zouden betrokken zijn bij de ‘ndrangheta, volgens veel experts de organisatie die de Europese cocaïnehandel controleert. Het Italiaanse persbureau ANSA schrijft dat onder meer politici, advocaten, juristen, boekhouders en ambtenaren zijn opgepakt. In die functies zouden ze zich schuldig hebben gemaakt aan afpersing, witwassen, drugshandel en moord. Zeventig arrestanten hebben huisarrest gekregen en zijn niet meegenomen door politie. Agenten namen voor 15 miljoen euro aan goederen en wapens in beslag.

‘Vertakkingen’ tot in Nederland

De actie was eigenlijk voor vrijdag gepland, maar enkele maffiabazen zouden al op de hoogte zijn geweest. De operatie werd daarom met een dag vervroegd. De politie-eenheden in het zuiden van Italië - de ‘ndrangheta is oorspronkelijk gevestigd in de regio Calabrië - werden donderdag door het ministerie van Binnenlandse Zaken gefeliciteerd met een „historische slag” tegen de criminele organisatie en „al haar vertakkingen”.

Persbureau Reuters citeert de hoofdaanklager die de operatie had voorbereid en de arrestanten beschreef als „mensen die allemaal een baan hadden en geen noodzaak hadden zichzelf ten dienste te stellen van de ‘ndrangheta”. Onder de verdachten zijn mannen die bekend zijn in de Italiaanse politiek, zoals een burgemeester van een Calabrees stadje en voormalig parlementslid van Forza Italia, de partij van Silvio Berlusconi.

In juli van dit jaar werden al veertien leden van hetzelfde syndicaat opgepakt. Toen voerde de Italiaanse politie ook acties uit tegen de Cosa Nostra en de Gambinos en de Nigeriaanse criminele organisatie Maphites. In Nederland is de ‘ndrangeta ook actief.