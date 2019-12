Ridouan Taghi met privévlucht overgebracht naar Nederland

Ridouan Taghi is woensdagavond laat aangekomen in Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Maandag werd bekend dat de crimineel is aangehouden in een villawijk in Dubai. Volgens het OM hebben de autoriteiten in Dubai gevraagd om Taghi op te halen.

Justitie ziet in Taghi de leider van een criminele organisatie die op grote schaal in cocaïne handelt. Daarnaast zou hij opdracht hebben gegeven voor zeker vijf liquidaties en zes pogingen daartoe. Die zaken staan centraal in het Marengo-proces, waar justitie hem nu zelf wil laten verklaren. De eerstvolgende zittingsdagen zijn op 27 en 28 februari.

Taghi is uit veiligheidsoverwegingen met een gecharterd vliegtuig naar Nederland gehaald. Op verzoek van de autoriteiten in Dubai heeft de Nederlandse politie hem opgehaald. Eenmaal geland is hij naar een penitentiaire inrichting vervoerd, onduidelijk is waar in Nederland hij nu verblijft.

Marokko

De overdracht is verrassend snel gebeurd. Nederland zou bij de Verenigde Arabische Emiraten om zijn uitlevering vragen en hoofdofficier van Justitie Fred Westerbeke sprak maandag de verwachting uit dat de bijbehorende procedure enkele weken in beslag zou nemen. Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten hebben geen uitleveringsverdrag, maar onderhandelden in de maanden tot aan Taghi’s uitlevering al wel.

Ook Marokko, Taghi’s geboorteland, had in Dubai een verzoek neergelegd om uitlevering van de crimineel. Het feit dat dat land wel afspraken heeft met de Emiraten, werd als mogelijk obstakel gezien bij het spoedig ophalen van de meest gezochte crimineel van Nederland.