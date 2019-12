Poetin verdedigt Trump en prijst Johnson in einde-van-het-jaar conferentie

President Trump is met verzonnen aanklachten impeached en premier Boris Johnson heeft de Britse publieke opinie goed ingeschat. In een marathonpersconferentie van ruim vier uur heeft de Russische president Vladimir Poetin donderdag zich uitgesproken over de recente politieke ontwikkelingen in Washington en Londen.

Poetin echode de verdediging van Trump. De impeachmentprocedure van de Democraten tegen het Amerikaanse staatshoofd zou overeenkomsten vertonen met het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen en banden tussen Moskou en Trumps campagneteam.

„De partij die de verkiezing verloor vecht op andere manieren verder”, concludeerde Poetin. Daarbij stelde de Russische president vast dat Trump niet daadwerkelijk afgezet zal worden, aangezien hij nog steun geniet van zijn Republikeinse Partij, die een meerderheid heeft in de senaat.

Voor de Britse premier Johnson, die tijdens de verkiezingen vorige week zijn meerderheid in het parlement aanzienlijk wist te vergroten, had Poetin lovende woorden. „Johnson mag gefeliciteerd worden. Hij heeft uiteindelijk gewonnen en voelde de Britse publieke opinie beter aan dan zijn politieke tegenstanders”, concludeerde de Russische president. „En zover ik het begrijp, gaat hij al zijn Brexitplannen doorzetten.”

Tijdens het Brexit-referendum waren volgens Britse inlichtingendiensten ook Russische trollen actief. Europese leiders betichten Moskou er al jaren van actief verdeeldheid te zaaien binnen de Europese Unie, wat Poetin overigens ontkent.

Kritiek op beslissing WADA

De gebruikelijke persconferentie aan het einde van het jaar met Russische en buitenlandse journalisten is bedoeld om het imago van Rusland en Poetin zelf op te poetsen. Zo uitte de president deze keer kritiek op de beslissing van het mondiale antidopingbureau WADA eerder deze maand om Rusland voor vier jaar te verbannen van alle mondiale sportwedstrijden. Sporters zouden individueel gestraft moeten worden, zei Poetin, en niet als groep. „De overweldigende meerderheid van onze atleten gebruiken geen drugs. Waarom moeten ze dan allemaal gestraft worden?”

Poetin herhaalde donderdag bovendien dat hij bereid is om het New START te vernieuwen, het laatste kernwapenverdrag tussen de VS en Rusland dat nog overeind is. Moskou zou al meerdere verzoeken gedaan hebben aan de VS maar geen reactie hebben gekregen. „Als er geen START meer is, dan is er niets meer in de wereld dat een wapenwedloop tegen zal gaan, en dat is slecht”, zei Poetin.

Afgelopen zomer werd INF-verdrag tussen de twee landen al beëindigd, waarmee bepaalde midden- en langeafstandraketten worden verboden. Volgens de VS schond Rusland dit verdrag namelijk al langer, wat het Kremlin tegenspreekt.