Plofkraak Apeldoorn ondanks nachtelijke sluiting geldautomaten

In Apeldoorn is donderdagochtend vroeg een geldautomaat opgeblazen. Daarbij is een enorme ravage aangericht maar zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie. Het is de eerste plofkraak sinds alle geldautomaten ’s nachts buiten werking worden gesteld om plofkraken tegen te gaan.

Begin deze week werd besloten om alle geldautomaten in de openbare ruimte van 23.00 uur tot 07.00 uur te sluiten. De maatregel is bedoeld om het toenemende aantal plofkraken tegen te gaan. Als automaten buiten werking zijn, is het lastiger om een succesvolle plofkraak te plegen, omdat er dan bijvoorbeeld geen explosief in de geldlade kan worden geplaatst.

De Nederlandse Vereniging van Banken, die de maatregel maandag bekendmaakte, noemt het „vervelend” dat zo snel weer een geldautomaat is opgeblazen. „Met een nachtsluiting kunnen we plofkraken helaas niet voor 100 procent uitsluiten”, zegt een woordvoerder. „Iemand kan altijd een explosief tot ontploffing brengen.” Er wordt versneld onderzoek gedaan naar een structurele oplossing om het criminelen „zo moeilijk mogelijk” te maken, zoals het permanent onbruikbaar maken van bankbiljetten bij een plofkraak.

De in Apeldoorn opgeblazen geldautomaat van SNS Bank was gevestigd bij een kantoorgebouw. Een deel van de voorgevel van dit gebouw is door de explosie verwoest. Ook sneuvelden enkele ruiten in de omgeving. Het is onduidelijk of er buit is gemaakt bij de plofkraak. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.