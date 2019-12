Peter Langhout schrapt reizen om ‘financieel onvermogen’

Reisorganisatie Peter Langhout heeft woensdag alle aankomende reizen geschrapt vanwege financiële problemen. Nieuwe boekingen kunnen niet geplaatst worden.

Peter Langhout Reizen B.V. deed op woensdag melding van „financieel onvermogen” bij de stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). SGR meldt dat gedupeerden op korte termijn uitnodigd worden om claims in te dienen. „Wacht u geduldig af en houd onze website in de gaten voor de laatste updates.” Hoeveel reizigers gedupeerd zijn, is niet precies bekend. Tegen persbureau ANP zegt een woordvoerder van SGR dat het mogelijk om duizend reizen gaat.

Dinsdag ging het moederbedrijf van Peter Langhout Reizen, Havi Beheer, failliet. „Aan Havi Beheer gelieerde vennootschappen als Havi Reizen B.V. en Peter Langhout Reizen B.V. zijn niet failliet”, benadrukt de curator.