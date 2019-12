Opnieuw minderjarigen opgepakt voor doodsteken man Hoofddorp

Twee 15-jarige jongens uit Hoofddorp zijn woensdagavond opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een dodelijk steekincident maandag. Dat meldt de politie. Een 64-jarige man werd bij een geldautomaat aangevallen door twee personen en kwam om het leven.

De 16-jarige jongen die eerder al werd opgepakt, is inmiddels naar huis gestuurd omdat „uit onderzoek is gebleken dat er verder geen redenen zijn om deze jongen langer vast te houden”. De twee nieuwe verdachten zitten in beperkingen vast, en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat en ouders. Waar zij precies van worden verdacht, is niet duidelijk gemaakt.

Het slachtoffer werd maandag rond 21.00 uur belaagd terwijl hij met zijn vrouw aan het pinnen was bij het winkelcentrum Toolenburg. De man werd tijdens de worsteling neergestoken en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie zoekt nog naar meer getuigen voor het onderzoek.