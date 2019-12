Onlangs vrijgelaten handlanger Dutroux aangevallen

Michel Lelièvre, de maandag vrijgelaten handlanger van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux, is woensdagmiddag in Anderlecht in elkaar geslagen. Dat meldt de Vlaamse nieuwssite Het Laatste Nieuws donderdag. Diezelfde nacht werd ook zijn kamer overhoop gehaald, schrijft De Standaard. Het OM in Brussel is een onderzoek gestart naar de aanval en de vernielingen bij zijn schuiladres.

De 48-jarige Lelièvre werd in 2004 veroordeeld tot 25 jaar celstraf voor foltering en kidnapping van vier slachtoffers van Dutroux. Twee van hen kwamen om het leven. Lelièvre, destijds drugsverslaafd, kwam twee jaar eerder vrij, maar wel onder voorwaarden: zo moest hij binnen zes maanden een woning vinden, een opleiding volgen of werken en mag hij geen contact zoeken met slachtoffers. In sommige gebieden in België en Nederland mag hij niet komen.

Marc Dutroux, in 2004 veroordeeld tot levenslang voor ontvoering, gijzeling, het seksueel misbruiken van zes meisjes en de moord op vier van hen, heeft meermaals gevraagd om vervroegde vrijlating, maar dat werd altijd geweigerd. Zijn volgende verzoek wordt in het najaar van 2020 behandeld. De ex-vrouw van Dutroux kwam in 2012 al vrij, tot grote verontwaardiging van velen. Zij vond onderdak in een klooster.