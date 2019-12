OM onderzoekt bijna tien miljoen chatberichten in proces rond Caloh Wagoh

Het Openbaar Ministerie heeft bijna tien miljoen chatberichten aangetroffen in het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh. Ook worden honderdduizenden e-mails, filmpjes en documenten onderzocht. Dat zijn er zoveel, dat het OM donderdag bij de inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het onderzoek dan verwacht.

Het zogeheten Eris-proces, waarin kopstukken en leden van motorclub Caloh Wagoh terechtstaan, draait om een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Een van de hoofdverdachten, Delano R., zou onder meer moordopdrachten hebben aangenomen van Ridouan Taghi. Hij werd maandag aangehouden in Dubai en is in de nacht van woensdag op donderdag overgebracht naar Nederland. Taghi wordt in deze zaak vooralsnog niet vervolgd omdat hij in een andere strafzaak, Marengo, al voor soortgelijke feiten wordt vervolgd.

Er komt „iedere dag nieuwe informatie” binnen uit in beslag genomen apparatuur, aldus het OM. Problematisch is dat veel chatberichten zijn vastgelegd op foto en video en daarom handmatig moeten worden bekeken en uitgewerkt. Hier werken „tientallen politiemensen” aan. Daarnaast zijn foto’s aangetroffen van slachtoffers in het proces. „Het is zeker niet denkbeeldig dat foto’s van personen worden aangetroffen die nog in leven zijn en die nog gered kunnen worden”, zei de officier van justitie donderdag.

‘Vader kroongetuige verdachte’

Een van de verdachten is de vader van kroongetuige Tony de G., meldde het AD woensdag. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties en deelname aan een criminele organisatie. Kroongetuige Tony de G. speelt een cruciale rol in een strafrechtelijk onderzoek naar Caloh Wagoh. Dankzij verklaringen van het lid van de motorclub kwam het onderzoek naar de liquidaties in een stroomversnelling. De G. legde onder meer belastende verklaringen af tegen Taghi.

Justitie verwacht het onderzoek naar Caloh Wagoh halverwege volgend jaar te hebben afgerond. De volgende pro-formazittingen staan gepland op 19 en 20 februari. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.