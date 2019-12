Nieuw record: 2,7 miljoen bezoekers voor het Rijksmuseum

Het is een nieuw bezoekersrecord: 2,7 miljoen. Zoveel mensen bezochten in 2019 het Rijksmuseum in Amsterdam (de laatste twee weken alvast meegerekend). Nooit eerder trok een Nederlands museum zoveel bezoekers in één jaar.

Het vorige record, 2,3 miljoen, stond ook op naam van het Rijks. Dat was het bezoekersaantal in 2018. Het museum maakte het nieuwe cijfer donderdagmiddag bekend.

Directe aanleiding voor de toename is het afgelopen Rembrandtjaar. Ter gelegenheid van het 350ste sterfjaar van de schilder zijn in diverse steden in totaal 19 tentoonstellingen gewijd aan Rembrandt en zijn tijd, de Gouden Eeuw. Het Rijksmuseum had twee grote tentoonstellingen, Alle Rembrandts (455.000 bezoekers) en Rembrandt- Velázquez, Nederlandse en Spaanse meesters (t/m 19/01, naar verwachting 315.000 bezoekers). Ook ondernam het Rijks initiatieven als Lang Leve Rembrandt, waarvoor mensen eigen werk konden insturen (150.000 bezoekers), en speciale Rembrandtdagen, die „ruim 30 procent eerste keer bezoekers opleverden”.

Lees ook: Negentien tentoonstellingen: hoe voorkom je Rembrandtmeheid?

In de top-5 van best bezochte musea van Nederland staan het Rijksmuseum en Van Gogh Museum de afgelopen jaren steevast op één of twee. In 2017 had het Van Gogh meer bezoekers dan het Rijks (2,26 miljoen). Ook de Zaanse Schans komt doorgaans boven de 2 miljoen bezoekers uit.

Het ‘Rembrandt en de Gouden Eeuw’-jaar werd in januari geopend in het Mauritshuis in Den Haag. Ook dat museum bereikt dankzij het Rembrandtjaar een nieuw record: 512.000 bezoekers. Daarvan gingen er 350.000 naar Rembrandt en het Mauritshuis, één van de drie door het museum aan Rembrandt en zijn tijd gewijde tentoonstellingen. Het Rembrandthuis in Amsterdam (vier speciale tentoonstellingen, een kick-off straatfeest dat live op tv werd uitgezonden) stevent af op 280.000 bezoekers, eveneens „een recordaantal in de geschiedenis van het museum”.

Het wereldrecord wat betreft museumbezoek staat overigens op naam van het Louvre in Parijs. In januari werd bekend dat dit museum 10,2 miljoen bezoekers had verwelkomd in 2018. Ook dat was toen een nieuw record.