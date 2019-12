Is dit Turkse ontbijt Werelderfgoed?

‘Zien! Deze tien plekken op de Unesco Werelderfgoedlijst móét je gezien hebben.” Menig tijdschrift en website heeft het werelderfgoed-lijstje omarmd. Wat volgt is een opsomming met de prachtigste plekken ter wereld, aangezet met al dan niet bewerkt beeld. Denk aan de Galápagos eilanden in Ecuador, het Groot Barrièrerif in Australië, Paaseiland, dichter bij huis, de Mont Saint-Michel in Frankrijk.

Minder populair zijn lijstjes over immaterieel erfgoed. Naast reggae-muziek, het typisch Nederlandse beroep molenaar en zelfs het lawinemanagement van Oostenrijk en Zwitserland staat daar vooral eten op. Maar toeristische toptiens over wat je van de Werelderfgoedlijst kunt proeven, die zijn er niet.

Dat weerhoudt de stad Van in Oost-Turkije er niet van om een gooi naar de lijst te doen; dat zou de populariteit van de regio vergroten en laten zien dat hun ontbijt ‘altijd nummer 1’ is. Je moet natuurlijk zelf de slingers van je feestje ophangen.

Wat het ontbijt aan eten te bieden heeft is niet waarom het een plekje op de lijst zou moeten krijgen, het gaat ze om de ontbijtcultuur. Het ontbijten zelf is uniek, legt een van de initiatiefnemers, professor Hamdullah Sevli, rector van de Van Yüzüncü Yil-universiteit, uit aan Hürriyet Daily News. In tegenstelling tot het Nederlandse ontbijt, dat vaak in allerijl aan het aanrecht wordt bereid en in chagrijn wordt gegeten, is het ontbijt in Van een gezellige groepsactiviteit.

Als Van op de lijst komt bevindt het zich in goed gezelschap. Met de nadruk op als, want de Franse baguette, begin 2018 aangedragen door president Macron, is nog niet geaccepteerd. Wél immaterieel erfgoed zijn de Napolitaanse pizza (waarbij Alex Iatoni uit Bergamo op Twitter opmerkte dat ananas als „misdaad tegen de mensheid” gezien zou moeten worden), kimchi (Koreaanse gefermenteerde kool) en het mediterrane dieet staan al op de lijst. Uit eigen land staan Turkse koffiecultuur en de kunst van het Turkse platbrood maken al ingeschreven als werelderfgoed.

Overigens heeft het ontbijt van Van al wel een Guinness-record: world’s most crowded breakfast table. Op 1 juni 2014 werd het groepsontbijt een massa-activiteit. Het ontbijt werd die ochtend genuttigd door 51.793 mensen. Maar een record is niet genoeg: werelderfgoed willen ze zijn.