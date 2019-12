Indolent sonnet

Wanneer een zaak urgent mijn aandacht vraagt,

geen uitstel duldt en echt gedaan moet worden,

wil ik de wekker allereerst vermoorden,

had ik de dag het liefst een dag verdaagd,

blijf ik in bed tot twintig over elf,

voel ik me Don Quichot belaagd door reuzen,

rek ik me kreunend uit op mijn dormeuse,

peil ik stakingsbereidheid bij mezelf

en schaam ik mij. Tenminste schaam ik mij.

In hoge hallen wordt er schaamteloos

getalmd omtrent de redding van de aarde.

Zo gaat er weer een laatste kans voorbij.

Inertie maakt elk hopen hopeloos.

Uit hebzucht laat men de planeet ontaarden.

18 december 2019

Ilja Leonard Pfeijffer schrijft elke twee weken een sonnet naar aanleiding van de actualiteit.