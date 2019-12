‘Ik ben eerder een mover dan een danser’

In de musical Fun Home omschrijft Alison, een studente die er net achter is gekomen dat ze lesbisch is, de eerste keer dat zij het bed deelt met een vrouw. ‘Ik studeer en ik hoef maar één proefpersoon / o jezus, mijn thesis heet Joan’. Actrice Dominique de Bont (1996) zingt dit nummer, afgelopen zomer in het Internationaal Theater Amsterdam, met ogenschijnlijk gemak. Haar stem stijgt helder de hoogte in en duikt door de bijna gesproken coupletten, haar tekstbehandeling en timing trekken de aandacht. Tijdens haar stage bij musicalgezelschap OpusOne valt De Bont op. In de pers wordt ze als ‘talent’ aangemerkt, haar vertolking als ‘erg knap’ omschreven en ze krijgt een nominatie voor een Musical Award in de categorie Aanstormend Talent.

Het begint allemaal met een auditieoproep die De Bont, als derdejaars aan de muziektheateropleiding van Codarts Rotterdam, onder ogen krijgt. Ze kent Fun Home („heel vernieuwend en interessant”) en gaat ervoor. „Waar wij op school toe worden opgeleid, komt in die musical helemaal tot zijn recht.” De musical is gebaseerd op de graphic novel van Alison Bechdel. Na twee auditierondes heeft ze de rol, evenals studiegenoot Iris Bakker, die Joan zal spelen. Er wordt slechts vier weken gerepeteerd en dan volgen veertien voorstellingen. „Het was één grote achtbaan. Je stapt in dat wereldje en doet je best, maar het blijft spannend, omdat dit het eerste is waarmee je naar buiten treedt. Ik heb daar echt van moeten afkicken.”

Stoffige vader

Inmiddels is De Bont bezig met haar volgende stage, bij De Stokerij in Schiedam. Vanaf 21 december speelt ze in De Kleine Prins(es), een voorstelling gebaseerd op het boek Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry. Jaarlijks organiseert De Stokerij een kerstspektakel, waarbij ook veel amateurs meespelen; De Bont is één van de zes professionele acteurs. „Ik speel een stoffige vader, die gedomineerd wordt door zijn vrouw. Alison was ook klungelig - dat neem ik mee in dit personage.”

De twee stages verschillen erg van elkaar. Zo duren de repetities van De Kleine Prins(es) zo’n drie maanden en is de rol van de acteurs in het maakproces groter. Samen met regisseur Koen Wouterse passen zij het oorspronkelijke verhaal drastisch aan en geven ze hun rollen vorm. „In Fun Home werd ik geregisseerd vanuit de gedachte: dit is het toneelbeeld, jij staat hier. Ik vond het fijn om binnen kaders mijn personage te onderzoeken.” Maar beide werkwijzen hebben hun charme, benadrukt De Bont. Nu kan ze actief bijdragen aan de vorm van het stuk.

Een mover

In juli is De Bont klaar met haar opleiding. Waarop hoopt ze dan? „Werk.” Ze lacht. Het spelen in kleinere producties heeft haar voorkeur, in Off Broadway-repertoire, zoals OpusOne dat brengt, of De Kernploeg, een gezelschap dat sinds 2016 jaarlijks een Amerikaanse musical op de planken brengt. „Ik hoop dat Dear Evan Hansen naar Nederland komt. Daar zou ik heel graag in spelen. Die muziek! Ook naar Hadestown luister ik momenteel veel.”

In groots opgezette Disney-musicals van Stage Entertainment ziet ze zichzelf niet snel staan. „Dat komt vooral door de dans. Fontys [een andere school met musicalopleiding, red.] levert zulke sterke dansers af. Daar kan ik niet tegen opboksen.” De Bont focust zich dan liever op verdere ontwikkeling van haar spel en zang. „Ik kan prima een choreo meedansen, maar ik zou mezelf eerder een ‘mover’ noemen dan een danser. Je moet weten waar je kracht ligt.”

Nu haar opleiding bijna achter de rug is, kan De Bont zich geen carrière buiten het theater voorstellen. „Ik put er zoveel energie uit. Het is iets dat gewoon moet of zo.” Sinds kort werkt ze ook als stemacteur voor onder andere Netflix. Daarnaast staat ze in 2021 misschien weer op de bühne als Alison, want OpusOne is bezig om een tournee van Fun Home te verwezenlijken.

De Kleine Prins(es) is van 23 t/m 28 december te zien in Theater Schiedam. De musical Fun Home is naar alle waarschijnlijkheid in 2021 opnieuw te zien.