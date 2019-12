Huis van Afgevaardigden stemt voor impeachment Trump

Na een vergaderdag van zes uur heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vrijdag gestemd voor impeachment van president Trump. In de vroege avond nam een meerderheid van het Huis moties met twee aanklachten aan: machtsmisbruik en tegenwerking van het Congres. Donald Trump is de derde president in de geschiedenis van de Verenigde Staten die is impeached.

Op de tijdsduur na, was er weinig anders aan deze historische parlementaire vergadering dan al te zien viel bij de commissievergaderingen waar deze stemming werd voorbereid. Beide partijen stonden opnieuw lijnrecht tegenover elkaar. Door afgevaardigden van beide partijen werd geciteerd uit de Bijbel, de Federalist Papers (exegese van de grondwet door drie van de opstellers), The Washington Post en The New York Times.

Hun onderlinge verschillen stoelen niet op de weging van de ten laste gelegde feiten, maar op de erkenning van de waarachtigheid van die feiten. De Republikeinen weerspreken dat Trump de president van Oekraïne telefonisch heeft gevraagd om onderzoek te doen naar de zoon van zijn Democratische rivaal Joe Biden, en dat dit neerkomt op het inroepen van de hulp van een buitenlandse mogendheid ten bate van zijn herverkiezing.

Het resultaat is het eerste vrijwel strikt partijgebonden impeachment. Alle Republikeinen stonden achter de president. Vier Democraten steunden de moties niet. Wat betreft de beschuldiging van machtsmisbruik stemden Jeff Van Drew (New Jersey) en Collin Peterson (Minnesota) tegen. Bij de aanklacht van belemmering van het Congres voegde Jared Golden (Maine) zich bij hen. Tulsi Gabbard, afgevaardigde voor Hawaii én een van de Democratische presidentskandidaten, onthield zich van stemming.

Niet gelijk naar de Senaat

De vraag is wat er nu precies gaat gebeuren. Gebruikelijk is dat het Huis de aangenomen articles of impeachment naar de Senaat stuurt, waar een proces over deze aanklachten wordt georganiseerd met de senatoren in de rol van jury. Maar Nancy Pelosi, speaker van het Huis en leider van de Democratische Partij, zei na afloop van de stemming dat zij de stukken niet onmiddellijk naar de Senaat zal sturen. Zo gaf zij voeding aan een theorie dat de Democraten de procedure stilleggen totdat hun wensen voor de inrichting van het proces in de Senaat worden ingewilligd.

De Democraten willen er een echt proces van maken, waar nieuwe getuigen kunnen worden opgeroepen. De Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, wil vier naaste (ex-)medewerkers van president Trump oproepen, onder wie de gewezen veiligheidsadviseur John Bolton en de stafchef van het Witte Huis, Mick Mulvaney, de man die in een persconferentie toegaf dat militaire hulp aan Oekraïne inderdaad afhankelijk was gemaakt aan de toezegging voor Oekraïense medewerking aan het onderzoek naar Biden.

De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, heeft dat verzoek direct afgewezen. Hij zei dat hij de Democraten niet wil helpen bij hun onderzoek. Twee andere uitlatingen van McConnell hebben de Democraten ervan overtuigd dat hij niet uit is op een serieus proces. Hij verklaarde dat hij nauw samenwerkt met de juristen van het Witte Huis, zodat de Republikeinse senatoren op één lijn zitten met president Trump. En hij verklaarde dat hij ,,geen onafhankelijk jurylid” zal zijn in ,,dit politieke proces”.

Daarop deed Laurence Tribe, hoogleraar aan de universiteit van Harvard, als jurist gespecialiseerd in de grondwet, in een opinieartikel in The Washington Post de Democraten de suggestie aan de hand om de articles of impeachment te gebruiken als hefboom om de Republikeinen te dwingen een eerlijk proces te voeren. Speaker Pelosi hield nadere vragen over die mogelijkheid woensdagavond nog af.