Hof: verbod op straatintimidatie is in strijd met de grondwet

Het Rotterdamse verbod op straatintimidatie is in strijd met de grondwet. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde donderdag dat het naroepen en -sissen van mensen op straat valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Het hof kwam tot het oordeel in een zaak tegen een 36-jarige man uit Rotterdam. Vorig jaar viel hij acht vrouwen lastig door ze na te roepen, kus- en handgebaren te maken en achter ze aan te lopen. Het was de eerste rechtszaak rondom straatintimidatie ooit en fungeerde als proefproces.

De kantonrechter in Rotterdam maakte een onderscheid tussen verbale en fysieke uitingen. Het naroepen viel volgens de rechter onder de vrijheid van meningsuiting, maar voor de kusgebaren die de man maakte werden wel twee voorwaardelijke geldboetes van 100 euro opgelegd.

De gemeente Rotterdam had straatintimidatie per 1 januari 2018 strafbaar gesteld. In de volskmond stond dit bekend als het ‘sisverbod’. Meteen bij invoering ontstonden twijfels over de houdbaarheid van het verbod, aangezien alleen de Eerste en Tweede Kamer beperkingen van de vrijheid van meningsuiting kunnen aanbrengen. Bovendien was het verbod moeilijk te handhaven.