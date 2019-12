Special De-escalatie

Van Syrië tot kerstdis: vrede op aarde is soms ver te zoeken. Hoe pakken professionele vredestichters het aan? En wat zeg je tegen je schoonmoeder als ze vraagt of je nog steeds niet zwanger bent? Van excuses tot de-escaleren: hoe we proberen er het beste van te maken. Essay Stap eens uit het nu Syrië Een vredesakkoord? Ooit komt het er wél Portretten Bakens van rust Afzondering ‘Soms blijven we uren naast iemand zitten’ Feestdis Zo houd je het gezellig Sorry Het jaar in excuses

Januari

Rapper Boef zegt sorry omdat hij vrouwen ‘kech’ heeft genoemd, straattaal voor hoer. „Met één keer sorry is het niet meteen al rechtgezet. Met twee keer sorry leek het eerder alsof het erger werd. Kijk, wij rappers zeggen bitches enzo. Maar wij vinden vrouwen echt niet minder ofzo.”

Februari

Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Amsterdam, biedt zijn excuses aan aan Sylvana Simons. Van Lammeren zei bij een debat tegen Simons, de fractievoorzitter van Bij1, dat ze ‘nederig’ moest gaan zitten. Van Lammeren vindt dat hij andere bewoordingen had moeten gebruiken.

Maart

President-commissaris Hans Wijers steekt in het jaarverslag van ING Bank opnieuw de hand in eigen boezem over de ophef rond de loonsverhoging van topman Ralph Hamers in 2018. Ook de megaschikking in een grote witwaszaak noemt hij spijtig. Wijers stelt dat de raad van commissarissen „serieuze fouten” heeft gemaakt.

April

De Belgische premier Charles Michel biedt namens zijn land excuses aan voor wat er gebeurde met kinderen uit voormalige koloniën als Congo, Burundi en Rwanda. België ontvoerde en deporteerde duizenden kinderen die voortkwamen uit een relatie tussen een lokale vrouw en een Belgische man naar België.

Mei

„Een stomme verspreking”, zo noemt minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) zijn kwalificatie van een gasbeving in Groningen. Die noemde hij in een interview „een bevinkje”. Met een kracht van 3,4 op de Schaal van Richter was het de op twee na zwaarste beving die Groningen de afgelopen jaren heeft getroffen.

Mei

Streamingdienst HBO gaat diep door het stof. In een aflevering van het laatste seizoen van hitserie Game of Thrones komt namelijk een kartonnen beker van koffieketen Starbucks, inclusief plastic deksel, in beeld. Fans vinden dat die hun fantasiewereld heeft verpest.

Juni

Zanger Dotan biedt zijn excuses aan „iedereen’ aan, die zich gekwetst voelt door zijn ‘trollenleger’ met nep-accounts. Dat kraakte op sociale media concurrerende artiesten af en verspreidde verzonnen verhalen over hemzelf. „Ik schaam me kapot”, zegt hij tegen Qmusic.

Juli

De Britse regering biedt excuses aan voor gelekte memo’s van de Britse ambassadeur in de VS. De ambassadeur noemde daarin de Amerikaanse president Trump en zijn regering ‘disfunctioneel’ en ‘incapabel’.

Augustus

De gemeente Nijmegen biedt excuses aan een vrouw aan die werd geweigerd in een speeltuin omdat ze een nikab droeg. Medewerkers dachten dat ze de vrouw vanwege het boerkaverbod, net ingevoerd, moesten weigeren. Het verbod geldt niet voor speeltuinen, blijkt.

Apple heeft zijn excuses aangeboden omdat het bedrijf mee kon luisteren met gesprekken via stemassistent Siri. Medewerkers van het bedrijf konden zo allerlei privé-gesprekken horen.

September

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht bood excuses aan voor het bespioneren van haar eigen ambtenaren. Naar aanleiding van uitgelekte notulen hadden ze een extern detectivebureau ingehuurd dat de mailboxen van 41 ambtenaren doorzocht.

De Franse president Macron biedt Albanië excuses aan voor een blunder met het afspelen van het volkslied bij een interland in Frankrijk. In het Stade de France werd per ongeluk het volkslied van Andorra afgespeeld. De Albanese spelers waren verrast, de fans boos.

Oktober

Met trillende stem zegt ze dat het haar spijt, „heel erg”. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) verantwoordt zich voor fouten die haar ministerie maakte bij de toelating van de Stint op de weg. Een Stint raakte een jaar eerder betrokken bij een tragisch ongeluk.

„Lang leve de Communistische Partij! We heten de Chinese censuur welkom in onze huizen en onze harten.” De makers van de serie South Park bieden ironische ‘excuses’ aan nadat een aflevering is gecensureerd in China. „En president Xi lijkt helemaal niet op Winnie de Poeh”.

November

„We activeerden per ongeluk een alarm voor kapingen. Sorry daarvoor.” Een piloot van een vlucht van Air Europa verontschuldigt zich voor een vergissing met chaos op Schiphol tot gevolg, compleet met ambulances, arrestatieteams en de Dienst Speciale Interventies.

RTL-directeur Peter van der Vorst biedt een vrouwelijke kandidaat van realityprogramma De Villa zijn excuses aan voor grensoverschrijdend gedrag in het programma. De deelneemster werd door een mannelijke kandidaat betast terwijl ze in beschonken toestand op bed lag.

December

Labour-leider Jeremy Corbyn biedt in een open brief in de Britse tabloid Sunday Mirror zijn excuses aan voor de historische nederlaag bij de Britse verkiezingen. Labour behaalde het slechtste resultaat sinds 1935.

