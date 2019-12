Feyenoord bereikt met veel moeite achtste finales bekertoernooi

Feyenoord heeft zich donderdagavond met zeer veel moeite geplaatst voor de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi. De Rotterdamers wisten pas in de 87ste minuut de winst veilig te stellen tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur, momenteel de koploper in de eerste divisie.

Ruim een uur lang wist Feyenoord in Leeuwarden amper iets klaar te spelen. In de eerste helft werd vooral het doel van Kenneth Vermeer onder schot genomen, maar Cambuur kwam niet op voorsprong. Steven Berghuis opende uiteindelijk de score in de 67ste minuut: 0-1. Nog geen tien minuten later benutte Robin Maulin namens Cambuur een strafschop zodat de thuisploeg kon aansluiten.

Feyenoord speelde in de hele wedstrijd zwak. Het winnende doelpunt viel uiteindelijk drie minuten voor tijd, toen Marcos Senesi de bal binnenschoot via verdediger Doke Schmidt.

Feyenoord is de laatste ploeg die zich plaatst voor de achtste finales van de beker. Eerder op donderdag wist ook FC Utrecht door te dringen tot die ronde van het KNVB-bekertoernooi. Anderhalve week nadat de club in de eredivisie van FC Groningen had gewonnen, herhaalde de ploeg dat wapenfeit. In Groningen werd het opnieuw 1-0 voor de ploeg van trainer John van den Brom. Invaller Issah Abass scoorde in de 62ste minuut. (ANP)