E-books mogen niet langer tweedehands doorverkocht worden

Een e-book mag niet doorverkocht worden als een tweedehands boek. Dat oordeelde het Europese Hof van Justitie donderdag. De zaak was aangespannen door twee Nederlandse uitgeversbonden tegen Tom Kabinet, een online marktplaats waar mensen e-books kunnen kopen en verkopen. In tegenstelling tot fysieke boeken raakt het auteursrecht van een e-book niet ‘uitgeput’ na aanschaf, oordeelde het hof.

Een digitaal boek wordt eigenlijk niet verkocht, maar vrijgegeven, menen de Europese rechters. Het kan bijvoorbeeld niet uitgesloten worden dat één e-book door meerdere kopers in gebruik is, of dat kán zijn. Daarnaast daalt een e-book - in tegenstelling tot papieren boeken - niet in waarde na gebruik. „Het hof heeft vastgesteld dat de levering van een voor onbeperkte tijd te gebruiken e-book via een downloadlink niet valt onder het recht op ‘distributie onder het publiek’ [..], maar veeleer onder het recht van ‘mededeling aan het publiek’”, leest een persbericht van de rechters in Luxemburg.

Het oordeel van het hof volgt in grote lijnen een advies van de advocaat-generaal uit september. De zaak was in 2014 in Nederland aangespannen door de Nederlandse Uitgeversbond (NUV) en Groep Algemene Uitgevers (GAUW) tegen Tom Kabinet, een internetplatform waar tweedehands e-books verkocht kunnen worden. De uitgeverijen vinden dat het doorverkopen van e-books in strijd is met het auteursrecht.

‘Een kopie, een eigenaar’

Tom Kabinet is het niet eens met het oordeel van het Europese hof. Volgens het Larense bedrijf hebben de rechters het ‘één kopie, een eigenaar’-beleid over het hoofd heeft gezien. Zo wordt misbruik voorkomen, meent Tom Kabinet. „Het is aan de Haagse rechtbank om de feiten te checken en dit recht te zetten”, schrijft de onderneming op Twitter.

De Nederlandse uitgeverijen zijn blij dat er „na vele jaren” duidelijkheid is over de auteursrechten van e-books. Het oordeel van het hof is ook van toepassingen op andere sectoren, schrijven de uitgeverijen in een persbericht. „De uitspraak is niet alleen van belang voor de boekensector, maar ook voor de muziek- en filmindustrie omdat nu ook voor muziek en film geldt dat gedownloade exemplaren niet mogen worden doorverkocht.”

De uitgeverijen gaan onderzoeken welke schade ze kunnen verhalen op Tom Kabinet.