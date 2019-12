‘Drie doden bij schietpartij FSB-kantoor Moskou’

Bij een schietpartij in het hoofdkantoor van de Russische staatsveiligheidsdienst FSB in Moskou zijn donderdagavond drie doden gevallen. Dat melden lokale media. Het internationale persbureau Reuters meldt dat een van de slachtoffers een politieagent zou zijn.

De Russische krant Izvestia schrijft dat alle doden medewerkers van de veiligheidsdienst zijn. De krant heeft nauwe banden met de overheid en baseert zich op een bron binnen de FSB. De eerste berichten over de schietpartij verschenen in de late middag, op sociale media is te zien dat veel agenten en hulpdiensten ter plaatse zijn.

De schietpartij zou zijn begonnen bij de ingang van het FSB-kantoor. Ooggetuigen zeggen dat er veel geschreeuw te horen was. Er zijn niet veel details bekend: zo is niet duidelijk hoeveel daders betrokken waren en hoe lang de schietpartij heeft aangehouden. Volgens sommige lokale media gaat het om meerdere schutters en hebben die zich inmiddels in het kantoor verschanst. Het Engelstalige Medusa schrijft dat er drie daders begonnen met schieten, van wie twee zijn gedood. Een derde dader zou zijn ontkomen en al schietend de straat opgerend.

Het FSB-kantoor, van de voormalige KGB, staat bekend als de Ljoebjanka. De omgeving van het gebouw is afgezet. Het ligt in het centrum van Moskou, naast het Kremlin en het Rode Plein. Op het moment dat de schietpartij begon was er nog veel winkelend publiek op straat, naast het overheidsgebouw ligt een groot winkelcentrum.