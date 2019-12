‘Dit gaat verder dan participatie’

In de hal van Huis van de Wijk ‘De Kip’ – aan de Kipstraat, vandaar – hangen halverwege deze vrijdagochtend lekkere geuren. In de grote keuken, rechts van de entree, zijn vijf vrouwen in de weer voor de lunch die ze voor ons koken – feestelijke gerechten die net als de vrouwen van her en der komen. Her en der hier te verstaan als: Nederland, Marokko, China, Suriname, Indonesië. Dat verklaart die heerlijke luchtjes.

‘De Kip’ is een van de vestigingen van WMO Radar, een stichting die in opdracht van de gemeente Rotterdam „aanjager van de nieuwe samenleving” is. Vanuit de Huizen in de Wijk – er zijn er in de hele stad – wordt gebouwd „aan een samenleving waarin mensen vanuit zelfvertrouwen keuzes maken en klaarstaan voor elkaar.”

Dat klinkt idealistisch, maar in het Huis van de Wijk wordt de in welzijnsjargon gegoten doelstelling daadwerkelijk in praktijk gebracht. Vrijwilligers praten, wandelen en sporten met mensen uit de buurt en helpen hen met huiswerk en geldzaken.

In de keuken wordt gehakt, geklopt en gesneden. Het is even samenzweerderig stil als Ingrid Mack-Nack ons een theelepeltje met een ietsiepietsie zelfgemaakte sambal geeft. Wat volgt is een rondborstige lach als we na een voorzichtig likje proberen om iets te zeggen, maar onze stem het niet doet.

Uit alle ingrediënten zien we langzamerhand de gerechten ontstaan. Glazen bekers Haagse bluf staan onder het vermaan: „Stilte”, er wordt in de belendende zaal wel eens vergaderd.

Meneer Van der Wal volgde in ‘De Kip’ een cursus valpreventie, en is daarna, met zijn 86 jaar, blijven hangen als vrijwilliger. Hij wijst op de mensen met wie hij bij de koffie staat. „Wij zijn de Doorlopers”, zegt hij. „We gaan een paar keer in de week wandelen, soms met drie, maar we zijn ook wel eens met ons achten. Dat geeft structuur als je alleen bent.”

Chia Faria is vrijwilligersmakelaar, zij brengt vraag en aanbod bij elkaar. Zelf is ze geboren in Kaap-Verdië en opgegroeid in Portugal. Ze vertelt over het diner voor 55-plussers elke dinsdag, en over de doordeweekse lunches die (net als het diner) 5 euro kosten: voor, hoofd en na. Op woensdag is het ‘groenten zonder grenzen’, een gratis maaltijd van groenten en fruit dat anders zou worden weggegooid. „Onze vrijwilligers koken met liefde. Dit gaat verder dan participatie.”

Ook met liefde is intussen de grote tafel in de hal gedekt. De gerechten zijn uitgeserveerd voor de kooksters, vrijwilligers van het Huis van de Wijk en personeelsleden van Radar, onder wie directeur Han Paulides. Leuke baan! „Dit is de eerste keer dat ze mij vragen”, zegt hij. Meteen erachteraan: „Nee, hoor.”

Iedereen laat zich het eten smaken. Dit is de stad, dit is de wereld.

Fitri Hakkim ‘Boemboe zelf malen’ Gerecht Laksa-soep Keuken Indonesisch De gemiddelde Indonesische (thuis)kok heeft heel veel soepen op zijn of haar repertoire, en voor Fitri is dat niet anders. Deze laksa „voor in de regentijd”, vertelt ze, is typisch voor de keuken van Maleisië en die van Sumatra, het eiland waar ze is geboren. Als jong meisje leerde ze er al zelfstandig koken, omdat haar moeder elke ochtend om zes uur al van huis was om groenten op de markt te verkopen. Nog steeds maalt Fitri de ingrediënten van haar curry’s en boemboes zelf op steen. Als kokkin-cateraar heeft ze intussen ook een grote naam op te houden. Twee keer al won ze een wedstrijd van de Indonesische ambassade in Nederland met onder andere haar saté padang en saté ajam. Maar zelf beschouwt ze rendang als haar ware specialiteit. Dat is ook het gerecht dat deze kerst in het WMO-wijkcentrum op de Kipstraat voor 200 gasten op het menu staat, naast onder meer de tonijnballen, snoeihete sambal en de bakkeljauw van haar collega en vriendin Ingrid. „We maken veel ruzie terwijl we samen koken”, grijnst die laatste. „Maar dat is niet zo erg. We zijn erachter gekomen dat ons eten er lekkerder van gaat smaken.” Recept Laksa-soep 1 kleine kip (2 grote poten kan ook) / 1 l santen (kokosmelk) / 2 gekookte eieren een handje taugé / 1 rode lombok (in ringetjes gesneden) / 2 voorjaarsuitjes / 150 gram rijstvermicelli (in heet water geweekt) / 1 citroen /2 el gebakken uitjes / 1 bosje Indonesische basilicum kant-en-klaar kruidenmengsel (boemboe) of zelf maken in de vijzel: 6 sjalotten / 3 teentjes knoflook / 1 el korianderpoeder / 1 vingerlengte geelwortel / 1 stukje gember (3cm) / 2 rode lombok / 6 kemirinootjes / 0,5 tl Javaanse suiker / zout naar smaak / 1 stukje laos (3cm) / 2 stengels sereh / 2 salamblaadjes / 2 citroenblaadjes Trek een bouillon van de kip. Bak het kruidenmengsel licht aan in olie en voeg de bouillon toe. Voeg de overige ingrediënten toe behalve de rijstvermicelli en de gekookte eieren. Laat op laag vuur staan. Verdeel de rijstvermicelli over kommetjes. Verder het vlees van de kip en de gehalveerde eieren over de kommetjes en schep er de bouillon in.

Ingrid Mack-Nack ‘Altijd bij feestjes’ Gerecht Masoesa Keuken Surinaams Masoesa is een moksi alesi ofwel een gemixte rijstschotel. Masoesa werd al gegeten in de slaventijd. De (gedroogde) bessen van de gelijknamige plant geven er zijn geel-oranje kleur aan. In toko’s maar ook in supermarktketen Jumbo, die zich specialiseert in Surinaams eten, is masoesa in poedervorm standaard op voorraad. Ingrid: „Dit is een van de drie populairste Creoolse gerechten uit onze nationale keuken. Op feestjes wordt altijd masoesa gegeten, maar niet per se alleen dan. Je maakt het net zo vaak en net zo gemakkelijk wanneer je thuis met je familie eet. Het basisrecept met masoesa, kokosmelk en gebakken of gekookte banaan is voor iedere Surinamer hetzelfde. Maar de een kiest voor de luxe variant met smokey kip én zoutvlees, terwijl een ander het wat minder duur wil maken. Er zijn ook mensen die masoesa met bakkeljauw eten, of helemaal vegetarisch, met tahoe en tempeh. Het kan allemaal. De slaven dronken er vroeger swa watra bij, zuur water: water dat op smaak werd gebracht met limoensap en suikerriet. Dat doen we als Surinamers nog steeds, maar bier erbij kan natuurlijk ook. Pak een biertje, neem je bord masoesa mee naar buiten, ga lekker onder een boom zitten en geniet! Dat is het hele idee.” Recept masoesa rijst Ongeveer 50 g rijst per persoon / 1 ui / 2 teentjes knoflook / 200 gram zoutvlees of kipfilet / kleine tomaat / zwarte peper / snufje nootmuskaat / 1 verse Surinaamse peper / 1 eetl. tomatenpuree of ketchup / 0,5 tot 1 pakje of potje masoesa (van Faja Lobi) / eventueel wat gesneden spitskool / 3-4 maggiblokjes of kippenbouillonblokjes / een paar eetlepels olie / boter /eventueel een blikje kokosmelk Was de rijst in een vergiet en laat uitlekken. Kook het zoutvlees uit in wat water tot het na ongeveer een half uurtje zacht is. Snijd het vlees in stukjes. Verhit in een grote pan een paar eetlepels olie en fruit daarin de ui en knoflook. Voeg de tomaatstukjes, de tomatenpuree, nootmuskaat en de zwarte peper toe. Doe er daarna het zoutvlees of de kleine kipstukjes bij en bak alles lekker bruin. Voeg dan wat water toe en de maggi- of kippenbouillonblokjes. Als je kokosmelk gebruikt, voeg deze dan nu toe. Laat het even aan de kook komen en doe er dan de gewassen rijst bij met de masoesa. Roer alles goed door elkaar. Voeg zoveel water toe dat het een ruim vingerkootje boven de rijst staat. Het moet zout genoeg zijn voor de hele pan rijst. Laat met een gesloten deksel gaar koken. Roer af en toe om, zodat het niet kan aanbakken. Het beste kun je een grote anti-aanbak-hapjespan gebruiken. Bak de in reepjes gesneden spitskool heel kort aan in wat boter of olie. Roer die er op het laatst doorheen. Geef er zuurgoed en gebakken rijpe bakbananen bij.

Lee Eng Ng ‘Voor de jaarwisseling’ Gerecht Chinese rijstcake Keuken Chinees Deze schotel kan met kipfilet, garnalen, varkenshaas of geheel vegetarisch worden bereid. Lee Eng heeft gekozen voor de laatste optie. Het is een bijgerecht dat traditioneel wordt geserveerd wanneer eind januari het nieuwe jaar wordt ingeluid, vertelt Lee Eng, het Jaar van de Muis dit keer. Misverstand alom, het Jaar van de Muis? Snikkend van de lach: „Nou ja, eigenlijk van de Rat. Maar doordat ik de r niet kan uitspreken, noem ik het voor jullie maar het Jaar van de Muis.” Lee Eng groeide als kind van Chinese ouders op in Singapore. Ze kreeg in haar jeugd alle smaken van Azië mee: ook de keukens van Taiwan, Hong Kong, Indonesië en Maleisië hebben voor haar geen geheimen. In het wijkcentrum kookt Lee Eng elke maandag en vrijdag. De Chinese naam van de rijstcake is nían gāo. Het hoofdingrediënt koop je in de toko. De zoete koekjes van kleefrijstmeel hebben wel wat weg van kleverige kroepoek, die je afgekoeld of lauwwarm en met veel groenten uit de wok krijgt opgediend. Voor de Chinezen is het een gerecht met een symbolische betekenis: wie nían gāo opschept, verbindt daaraan de hoop op een veelbelovend nieuwjaar. Voor 2020 dat van de Muis dus. Recept roergebakken rijstcake 600 g rijstcake / 4 gedroogde zwarte shiitake paddenstoelen / 2 el sojasaus / 1 el Chinese kookrijstwijn / 1 tl aardappelzetmeel / 300g mager varkensvlees, fijngesneden / 2 el olie / 200g Shanghai paksoi fijngesneden / 200g bamboescheuten / 60 ml water Week de rijstcakeplakjes in koud water gedurende 1 uur. Doe de gedroogde shiitake paddenstoelen in een kom en giet er kokend water overheen, laat ze 30 minuten weken tot ze zacht zijn. Snijd de harde stukken van de steel weg. Knijp ze voorzichtig uit en dep ze droog met keukenpapier. Snijd ze in dunne reepjes. Snijd het varkensvlees in dunne plakjes. Mix het in een kom met de sojasaus, de zwarte peper, de suiker, de rijstwijn en het aardappelzetmeel. Marineer ze 20 minuten afgedekt in de koelkast. Snijd de Shanghai-paksoi in dunne reepjes. Laat de bamboescheuten uitlekken en snijd ze in smalle reepjes. Verwarm in een wok 2 eetlepels olie op hoog vuur. Voeg het varkensvlees toe en roerbak tot het bijna gaar is. Voeg vervolgens de gesneden shiitake paddenstoelen en de bamboescheuten toe en roerbak ze gedurende 1 minuut. Doe de Shanghai-paksoi erbij en roer goed om. Voeg tenslotte de rijstcake plakjes bij, roer even om, giet het water erbij, draai het vuur naar middenlaag en doe het deksel op de wok. Laat het 3 tot 4 minuten sudderen. Voeg naar smaak 2 eetlepels sojasaus toe.

Ghizlane Damoume ‘Feesttoetje’ Gerecht Labneh Keuken Marokkaans Als je zoekt op labneh, vind je: zachte kaas op basis van met (zee)zout vermengde uitgelekte (volle) yoghurt. Ghizlane gebruikt voor haar Marokkaanse dessert, labneh met oranjebloesemsiroop, de Griekse yoghurt die je bij Albert Heijn koopt. Die is ook lekker dik. Terwijl ze de in een plastic zakje verzamelde noten staat te pletten met een deegroller, vertelt ze: „Wat ik nu maak, is een toetje dat we in Marokko eten als afsluiting van een feestmaal. Je kan het bij elke feestelijke gelegenheid opdienen. En niet alleen dan”, zegt ze terwijl ze schalks opkijkt. Ze perst de sinaasappels uit en bakt de bananen. „Ja, ik ben kok. Vier dagen in de week als vrijwilliger hier en dan thuis natuurlijk. Ik ben moeder, dus ik móet wel koken, haha.” Ze verdeelt de yoghurt en de even aangemonsterde noten over de klaarstaande schaaltjes. Naast haar staat een literfles honing. Gaat ze die helemaal gebruiken? Wéér die lach. „Welnee, dan wordt het veel te zoet. Wij houden van zoet, maar het moet niet te zoet worden.” Als haar gerecht klaar is, helpt ze de andere kokkinnen nog even een handje. Dit is waarlijk een internationale keuken. Recept Labneh (honingyoghurt met banaan en walnoot) 4 bananen / 200 ml (Griekse) yoghurt / 40 g walnoten, gepeld / 2 el honing / 40 ml (vers) sinaasappelsap / 1 à 2 el oranjebloesemwater / blaadjes munt Pel de bananen en snijd ze in schijfjes van een centimeter. Verdeel ze over 4 schaaltjes. Meng het sinaasappelsap met het oranjebloesemwater en besprenkel de schijfjes banaan met het mengsel. Roer 2 eetlepels honing door de yoghurt. Schenk het mengsel over de bananenschijfjes. Rooster de walnoten in een droge koekenpan, hak of breek ze in stukjes en verdeel ze over de honingyoghurt. Schenk een eetlepel honing over de desserts en garneer ze met wat blaadjes munt.

Renata Sikma ‘Ouderwets toetje’ Gerecht Haagse bluf Keuken Nederlands Ze staat de eieren te scheiden. „Haagse bluf maken is niet zo moeilijk, maar je wilt er natuurlijk geen stukjes van de schil in hebben. Dus dat scheiden is een secuur werkje.” In het dagelijks leven is zij baliemedewerkster van Huis van de Wijk ‘De Kip’. Van oorsprong was ze op verschillende plekken activiteitenbegeleidster in de zorg, maar op de een of andere manier liep dat af. „Misschien ga ik weer terug, want werken in de zorg trekt me aan en van vrijwilligerswerk kun je ook niet leven”, zegt ze, terwijl ze met een garde een enorme schaal eiwit te lijf gaat, roze gekleurd door frambozen. „Die moet zo stijf zijn dat je de schaal ondersteboven kunt houden zonder dat er iets uitvalt. Haagse bluf is een ouderwets toetje. Dat het ‘bluf’ heet, komt natuurlijk doordat je er zoveel lucht in slaat, maar waarom het dan ‘Haags’ zou zijn, weet ik ook niet.” Ze lacht, we weten allebei wat ze bedoelt. De dooiers die ze overhoudt, gaan de koelkast in. „Zonde om weg te gooien”, zegt ze. „Die gebruiken we dinsdag als we nasi maken”, zegt Fitri Hakkim. Renata legt de garde neer. Als ik het stijf slaan van het eiwit even overneem, begrijp ik waarom. Het is hard werken. Recept Haagse bluf 2 eieren / 150 gram suiker / 1 pak lange vingers / 200 ml rode bessensap / 2 bakjes rode vruchten Doe de eiwitten, bessensap en de suiker in een kom en klop het geheel stijf met een mixer totdat je de kom om kan keren en er niets uitvalt. Vul het mengsel in de glaasjes en steek er lange vingers in. Je kunt ook nog wat lange vingers in kleine stukjes breken en door het mengsel heen doen. Leg het rode fruit erop.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 december 2019