Dichter Jules Deelder overleden na kort ziekbed

Dichter Jules Deelder is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie donderdag bekendgemaakt via uitgever De Bezige Bij. Deelder werd vorige maand 75 jaar. Hij overleed donderdag na een kort ziekbed.

Deelder, altijd in zwart gekleed, was naast dichter ook schrijver, muzikant en performer. Ook was hij de nachtburgemeester van Rotterdam, de stad waar hij in 1944 geboren werd. Vijftig jaar geleden verscheen Deelders eerste dichtbundel Gloria Satoria bij uitgever De Bezige Bij. Drie jaar eerder, in 1966, debuteerde hij op 21-jarige leeftijd als performer in Carré in Amsterdam.

Dit bericht wordt aangevuld.

