de laatste fik

in de wereld waar de omgeving van de mens

zijn medemens is zegt jules deelder

hoe kun je nou illegaal op deze wereld zijn?

als je er eenmaal bent dan ben je er toch?

in het heelal dat groter lijkt hoe verder men kijkt

waarin jules deelder schrijft lieve ari wees niet bang

de wereld draait rond en dat doettie nog lang

denk ik zo mot het blijven

we houwe ‘t klein

binnen de kortste keren dondert er

op mijn schouder uit zo’n tyfustekenfilmwolk

een schraal duiveltje een opgeschoten engeltje

dat in mijn oor begint te jengelen

pleurt toch op man rot op naar je familiegraf

en gaat er zelf in leggen

lamlendige amsterdamse paardenlul

de dood is kut je moet het leven

niet te ernstig nemen

spijtig dat zijn wonderbaarlijke lichaam

geen voer voor de maden zal wezen

ik had die beestjes een verzetje gegund

Tsead Bruinja, Dichter des Vaderlands

19 december 2019