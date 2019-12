De 125 beste boeken van 2019 (volgens NRC)

Vijfentwintig NRC-recensenten kozen ieder hun vijf favoriete boeken van afgelopen jaar. Het leverde een waslijst van 113 titels op. Drie boeken – Op aarde schitteren we even van Ocean Vuong, De dood van Jezus van J.M. Coetzee en Vallen is als vliegen van Manon Uphoff – werden drie keer genoemd. Gebruik de inhoudsopgave hieronder om direct naar de betreffende recensent te gaan.

1. Obe Alkema





B. Zwaal: zeesnede. Gedichten 1984-2019

De poëzie van B. Zwaal is misschien wel het geilste oeuvre uit de Nederlandse poëzie; in ieder geval het beste wat ik dit jaar las.

Wereldbibliotheek, 536 blz. € 39,99

Anneke Brassinga: Verborgen tuinen

Niet eerder was Brassinga zo lyrisch en poëticaal.

De Bezige Bij, 116 blz. € 19,99

Michael Tedja: Exclusief

Taal is niet neutraal, laat Tedja zien, door die tegen de achtergrond van onze gepolariseerde, chaotische en online tijd te plaatsen.

IJzer, 64 blz. € 17,50

Asha Karami: Godface

Door een spel met stemmen en stemmingen heeft Asha Karami haar debuutbundel rijk en veelzijdig gemaakt.

De Bezige Bij, 104 blz. € 22,99

Larry Mitchell: The Faggots & Their Friends Between Revolutions

Heruitgave van een queer-klassieker uit 1977, vol women en faggot wisdom zoals: ‘There is more to be learned from wearing a dress for a day, than there is from wearing a suit for a lifetime.’

Nightboat, 128 blz. € 16,99

2. Margot Dijkgraaf





Benoîte Groult: Iers dagboek. Herinneringen aan liefdevolle jaren, 1977-2003

Intelligent en geestig dagboek waarin Groult laat zien hoe ze omgaat met het ouder worden – een heerlijk tegenwicht tegen pessimisme en neerslachtigheid.

Vert. Nele Ysebaert. Meulenhoff, 379 blz. € 22,99

Cees Nooteboom: Venetië. De leeuw, de stad en het water

Magnifieke, erudiete ode aan Venetië en zelfportret van een wereldreiziger ineen, met foto’s van Simone Sassen.

De Bezige Bij, 262 blz. € 24,99

Mario del Curto: Humanité végétale

Schitterend, vuistdik fotoboek van deze Zwitserse fotograaf, met geëngageerde essays over hét onderwerp van nu: klimaat en de transformatie van ons ecosysteem.

Actes Sud, 480 blz, € 49,-

Nicolas Mathieu: De uitzichtlozen

Grootse met de Goncourt bekroonde roman voor wie meer van het huidige Frankrijk wil begrijpen.

Vert. Reintje Ghoos en Jan Pieter van der Sterre. Meulenhoff, 411 blz. € 22,99

Olga Tokarczuk: De Jacobsboeken

Indrukwekkend fresco van het 18e-eeuwse Polen, gevat in een labyrint van poëtische, mystieke en religieuze verhalen.

Vert. Karol Lesman. De Geus, 914 blz. € 29,99

3. Jan Donkers





Elizabeth Strout: Opnieuw Olive

Strout brengt na tien jaar opnieuw Olive Kitteridge tot leven, in een als verhalenbundel vormgegeven roman, met meesterlijke wendingen, groteske situaties en onnavolgbare maar toch realistische dialogen.

Vert. Marijke Versluys. Atlas Contact, 347 blz. € 22,99

Robert A. Caro: Working

De meester-biograaf laat ons al zeven jaar wachten op het afsluitende, vijfde deel van zijn Lyndon Johnson-biografie maar op zijn 84e vond hij toch genoeg tijd voor een onderhoudende verzameling opstellen over zijn werkwijze.

Bodley Head, 207 blz. € 25,99

Colson Whitehead: De jongens van Nickel

Misschien nog wel aangrijpender dan De ondergrondse spoorweg, en weer gebaseerd op historisch materiaal en afgerond met een prachtige narratieve twist.

Vert. Niek Miedema en Harm Damsma. Atlas Contact, 268 blz. € 22,99

Deborah Eisenberg: Your Duck is My Duck

Wat een rijkdom, deze bundel, een onberispelijke stijl, mooie metaforen, een trefzekere typering middels taalgebruik en innerlijke monoloog.

Ecco, 226 blz. € 31,99

Anoniem: Een waarschuwing

Niet overal als relevant anti-Trumpmateriaal ontvangen, maar opnieuw een angstaanjagende inside-blik op het kinderspel dat in het huidige Witte Huis met de wereld wordt gespeeld.

Ambo Anthos, 288 blz. € 20,-



4. Maarten Doorman



Andrew S. Curran: Diderot and the Art of Thinking Freely

Nieuwe biografie van de briljante en leukste filosoof van de Franse Verlichting.

Other Press, 520 blz. € 30,99

Sjeng Scheijen: De avant-gardisten. De Russische Revolutie in de kunst 1917-1935

Meeslepend relaas van een generatie kunstenaars die het plotseling voor het zeggen krijgt om meteen weer door de geschiedenis te worden weggevaagd.

Prometheus, 592 blz. € 24,99

Edmund Husserl: De crisis van de Europese wetenschappen en de transcendentale fenomenologie

Mooi uitgegeven en prachtig vertaalde klassieker uit de westerse filosofie.

Vert. Willem Visser. Boom, 428 blz € 39,90

Jean-Yves Ferri & Didier Conrad: Asterix. De dochter van de veldheer

Asterix meets John Lennon, Stromae & Charles Aznavour in een lofzang op hangjongeren van de Greta Thunberg-generatie.

Vert. Margreet van Muijlwijk. Les Éditions Albert René, 48 blz. € 6,95

Menno Wigman: Verzamelde gedichten

De sardonische lach en zijn verfijnde spraak moeten we missen, maar we hebben zijn gedichten nog.

Prometheus, 336 blz. € 29,99



5. Arthur Eaton



Martin Hägglund: This Life. Secular Faith and Spiritual Freedom

Broodnodig humanistisch pleidooi voor socialisme en democratie.

Pantheon, 464 blz. € 26,99

Valeria Luiselli: Archief van verloren kinderen

De Verenigde Staten vallen, net als het huwelijk van de vertelster, langzaam uiteen; de kinderen zijn de dupe.

Vert. Molly van Gelder en Nicolette Hoekmeijer. Karaat / Das Mag, 440 blz. € 27,50

Adam Phillips: Attention Seeking

Schitterend essay over aandacht vragen en geven, en waarom we allebei meer zouden moeten doen.

Penguin, 144 blz. € 11,99

Aaron Bastani: Fully Automated Luxury Communism. A Manifesto

Bastani, oprichter van het onvolprezen journalistieke platform Novara Media, buigt zich over de maatschappelijke mogelijkheden van automatisering in de 21ste eeuw.

Verso Books, 288 blz. € 22,99

Carl Gustav Jung: Het Rode Boek

Stamvader van de psychologie Carl Jung dook in 1913 in zijn onbewuste en schreef een bizar epos waarin hij vooruitloopt op zijn theorieën. Het is nu voor het eerst in het Nederlands te lezen.

Liber Novus. Vert. Hans Huisman. Van Warven, 600 blz. € 38,50

6. Judith Eiselin



Elsbeth Etty: In de man zit nog de jongen. Willem Wilmink - de biografie

Een gedegen en mooi portret van de grote dichter en kathedralenkenner Willem Wilmink, die moeizaam in het leven stond, maar wel accordeon kon spelen.

Nijgh & Van Ditmar, 552 blz. € 34,99

Sander Kollaard: Uit het leven van een hond

Bescheiden maar rijke roman over de lust tot leven, wat er ook gebeurt of uitblijft.

Van Oorschot, 156 blz. € 20,-

Elizabeth Day: Het feest

Er is iemand dood, maar wie en waarom? Engelse standensatire en thriller ineen, heerlijk.

Vert. Eefje Bosch. Ambo Anthos, 336 blz. € 22,99

Manon Uphoff: Vallen is als vliegen

Een wervelende roman over incest die je de adem beneemt: schrijnend, sprookjesachtig, keihard en gloedvol.

Querido, 192 blz. € 18,99

Simon van der Geest: Het werkstuk, of hoe ik verdween in de jungle

Sprankelend, geestig en ontroerend schrijft Van der Geest over Eva, die elf tenen en een beroemde moeder heeft, maar haar Surinaamse vader nog nooit ontmoette – voor iedereen vanaf tien jaar.

Illustraties Karst-Janneke Rogaar. Querido, 400 blz, € 15,99

7. Rob van Essen



Sally Rooney: Normale mensen

Mooi, nuchter beeld van een ‘normale’ liefde vol machtsverhoudingen.

Vert. Gerda Baardman. Ambo Anthos, 254 blz. € 20,99

Daisy Johnson: Veenland

Mysterieuze verhalen uit een duister, zompig universum: het onze.

Vert. Callas Nijskens. Koppernik, 200 blz. € 19,50

Mark Haddon: De dolfijn

Roman met verrassende tijdsprong, over de noodzaak op reis te gaan en ergens thuis te komen.

Vert. Harry Pallemans. Atlas Contact, 352 blz. € 22,99

Anthony Trollope: Het leven anno nu

Panoramische, venijnige en (dus) uiterst levendige satirische roman uit 1875 over de Engelse hogere middenklasse.

Vert. Marijke Loots. IJzer, 880 blz. € 32,50

Jane Gardam: Op de klippen

Over met elkaar verknoopte levens in een dromerige wereld die toch vol scherpe randjes zit.

Vert. Gerda Baardman en Kitty Pouwels. Cossee, 218 blz. € 22,99

8. Bart Funnekotter



Dick Harrison: De geschiedenis van de slavernij. Van Mesopotamië tot moderne mensenhandel

Beklemmende geschiedenis van het alomtegenwoordige en onuitroeibare kwaad van de slavernij.

Vert. Ger Meesters. Omniboek, 720 blz. € 39,99

James Holland: Normandy ’44. D-Day and the Battle for France

Prikkelend boek over de 76 dagen vechten in Normandië die de oorlog in het westen beslisten.

Transworld Publishers, 412 blz. € 19,95

Bart van Loo: De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen

Een boek zo rijk als een Bourgondisch banket.

De Bezige Bij, 560 blz. € 34,99

Kees Schuyt: R.P. Cleveringa. Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid

Monumentale biografie van een monumentale verzetsheld.

Boom, 592 blz. € 39,90

Eugen Ruge: Metropol

Adembenemende historische roman over een Duitse vrouw die in Moskou vermalen wordt tijdens Stalins Grote Zuivering.

Rohwohlt, 429 blz. € 24,99

9. Roelof van Gelder



Enny de Bruijn: De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw

Prachtige, gedetailleerde beschrijving van leven, werken en denken in een paar gehuchten in de Tielerwaard vanaf ca. 1600 tot 1750.

Prometheus, 464 blz. € 24,99

Hans Luijten: Alles voor Vincent. Het leven van Jo van Gogh-Bonger

Op brieven en dagboeken gebaseerde biografie van de echtgenote van Theo van Gogh, die als geen ander de verbreider van de roem van haar zwager Vincent is geweest.

Prometheus, 622 blz. € 35,-

Andrew Pettegree en Arthur der Weduwen: De boekhandel van de wereld. Drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw

Uitvoerige studie van productie en consumptie van het 17e-eeuwse Nederlandse drukwerk, inclusief de vergankelijke, dus zeldzame kranten en pamfletten.

Vert. Frits van der Waa. Atlas Contact, 608 blz. € 39,99

Johan Francke: Al die willen te kaap’ren varen. De Nederlandse commissievaart tijdens de Vierde Engelse oorlog, 1780-1784

Alles wat u altijd al wilde weten over kaapvaart, de bemanning, de uitrusting, de krijgsgevangenen, de operatiegebieden en de opbrengsten van deze tak van particuliere scheepvaart.

Walburg Pers, 480 blz. € 49,95

Geoffrey Parker: Emperor. A New Life of Charles V

De vermaarde Britse historicus Parker zet in deze monumentale biografie de keizer neer als een voorzichtige, intelligente en hyperactieve monarch.

Yale University Press, 738 blz. € 32,99

10. Rob Hartmans



Enny de Bruijn: De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw

Magistrale proeve van mentaliteitsgeschiedenis, doet niet onder voor klassiekers als Montaillou en De kaas en de wormen.

Prometheus, 386 blz. € 24,99

Benjamin Moser: Sontag. Her Life and Work

Uitzonderlijk goede biografie waarin recht wordt gedaan aan een volstrekt onmogelijk mens.

Ecco Press, 800 blz. € 37,99

Ian Sansom: September 1, 1939. Biography of a Poem

Aanstekelijke studie over het meest populaire, maar door hemzelf verworpen, gedicht van W.H. Auden.

4th Estate, 342 blz. € 20,-

J.M. Coetzee: De dood van Jezus

Briljant slot van een even raadselachtige als fantastische romantrilogie.

Vert. Peter Bergsma. Cossee, 220 blz. € 22,99

Rens Bod: Een wereld vol patronen. De geschiedenis van kennis

Een wervelende geschiedenis van 40.000 jaar kennis en wetenschap, geschreven vanuit onvermoede invalshoeken.

Prometheus, 474 blz. € 39,99

11. Bas Heijne



Benjamin Moser: Sontag. Haar leven en werk

Meer dan smakelijke biografie over het intellectuele fenomeen Susan Sontag; vaak onuitstaanbaar, maar ook een ijkpunt voor onze tijd.

De Arbeiderspers, 736 blz € 49,99

Géraldine Schwarz: De geheugenlozen. De herinnering als wapen tegen populisme

Een nietsontziende familiegeschiedenis over het ‘verwerken’ van de nazitijd, die uitmondt in een niet mis te verstane oproep tot waakzaamheid.

Atlas Contact, 448 blz € 24,99

Sue Prideaux: Ik ben dynamiet. Het leven van Nietzsche

Alle filosofie is autobiografie, beweerde Nietzsche. Deze scherpzinnige levensgeschiedenis over de filosoof ‘met de hamer’ laat zien dat hij gelijk had.

De Arbeiderspers, 456 blz. € 41,99

Ivan Jablonka: Des Hommes Justes

Even doorwrochte als vernietigende geschiedenis van het patriarchaat, door een van Frankrijks belangrijkste historici.

Seuil, 433 blz. € 22,-

Thijs Kleinpaste: Tegenover Dostojevski. De mooiste vriendschap uit de Russische literatuur

Prikkelende ideeëngeschiedenis over de grote Rus en zijn tijdgenoten, die hem als ijkpunt en als boksbal gebruikten. Tegelijk een oproep tot nieuw politiek engagement.

Prometheus, 222 blz. € 19,99

12. Arnold Heumakers



Wessel te Gussinklo: De hoogstapelaar

Geschreven in het kielzog van zijn meesterwerk De opdracht (1995), maar minstens zo goed. Ambitieuze capriolen van een even kwetsbare als zelfingenomen puber.

Koppernik, 376 blz. € 22,50

Ronald Havenaar: Naar de bliksem, maar nu nog niet

Even ontnuchterende als redelijke relativering van het hedendaagse doemdenken. Onmisbaar in hysterische tijden.

Prometheus, 288 blz. €19,99

Thomas Karlauf: Stauffenberg. Porträt eines Attentäters

Even voortreffelijke als eigenzinnige biografie van degene die op 20 juli 1944 de mislukte aanslag op Hitler pleegde. Geschreven met empathie zonder anachronistisch te worden.

Blessing, 366 blz. € 24,99

Kees ’t Hart: De ziekte van Weimar

Friesland goes to Weimar. Een even bizar als onderhoudend verhaal over magie, voortijdige zaadlozingen en een vergeefse gooi naar het Absolute.

Querido, 412 blz. € 21,99

P.F. Thomése: Vaderliefde

Een duik in het familieverleden door een van onze beste stilisten. Mythe en historie vloeien even verrassend als elegant in elkaar over.

Prometheus, 251 blz. € 19,99

13. Bernard Hulsman



Jonathan Aldred: Licence to be Bad. How Economics Corrupted Us

Genadeloze filering van de rampzalige invloed van de neoklassieke economie op de moraal.

Allen Lane, 310 blz. € 32,99

Jet Steinz: P.S. Van liefdespost tot hatemail. De 150 opmerkelijkste Nederlandse brieven

Geweldige bloemlezing van hatende, liefhebbende, smachtende enz. brieven, opgediept uit alle hoeken en gaten van Nederland.

Podium, 539 blz., € 39,90

Pieter Hoexum: Thuis. Filosofische verkenningen van het alledaagse

Treffende observaties over iets dat zo gewoon is dat we er zelden bij stilstaan: wonen.

Atlas Contact, 224 blz. € 21,99

James Stevens Curl: Making Dystopia. The Strange Rise and Survival of Architectural Barbarism

Bijna perfecte analyse over hoe het modernisme in de westerse steden uitliep op een reusachtige flop.

Oxford University Press, 551 blz. € 58,99

Michel Houellebecq: Serotonine

De actualiteit van Houellebecqs onverwachte liefdesroman leek eerst gelegen in de gele hesjes, maar blijkt nu een voorspelling van de Nederlandse boerenopstand.

Vert. Martin de Haan. De Arbeiderspers, 303 blz. € 24,50

14. Toef Jaeger



Ali Smith: Lente

Brexit vanuit een literair uitgangspunt: ‘Wat we niet willen zijn de feiten’.

Vert. Karina van Santen en Martine Vosmaer. Prometheus, 304 blz. € 21,99

Colson Whitehead: De jongens van Nickel

Institutioneel racisme vanuit een opovoedinstituut.

Vert. Niek Miedema en Harm Damsma. Atlas Contact, 268 blz. € 22,99

J.M. Coetzee: De dood van Jezus

Don Quichot vanuit een religie zonder boodschap.

Vert. Peter Bergsma. Cossee, 220 blz. € 22,99

Behrouz Boochani: Alleen de bergen zijn mijn vrienden

Vluchtelingenproblematiek vanuit de vluchteling.

Vert. Irwan Droog. Jurgen Maas, 384 blz. € 24,99

Manon Uphoff: Vallen is als vliegen

Won ten onrechte niet de Bookspotprijs.

Querido, 192 blz. € 18,99

15. Shira Keller

Manon Uphoff: Vallen is als vliegen



Indrukwekkende, moedige, prachtig geschreven roman over een schrijfster die als kind werd misbruikt door haar vader.

Querido, 192 blz. € 18,99

Sigrid Nunez: De vriend

Fascinerende gedachten over rouw, liefde en literatuur in schijnbaar moeiteloos proza. Onverwachts ontroerend.

Vert. Maaike Bijnsdorp en Lucie Schaap. Atlas Contact, 224 blz. € 22,99

Anton Valens: Chalet 152

Een stilistisch volmaakt, hilarisch, weird, ernstig, beklemmend en uitdagend boek, over een jongen die in een ayahuasca-ritueel verzeild raakt.

Atlas Contact, 192 blz. € 19,99

Robin Robertson: Hier maak ik mijn stad

In een koortsachtige stroom van indrukken ervaart een oorlogsveteraan het ontstaan van een angstregime in de VS.

Vert. Hans Kloos. Querido, 240 blz. € 20,99

Maxim Februari: De onbetrouwbare verteller

Zelf blijven nadenken, is de boodschap. Zoals altijd toont Februari zich in deze non-fictiebundel een vlijmscherpe denker en een humorvol stilist.

Prometheus, 304 blz. € 19,99

16. Sebastiaan Kort

Grootspraak, hoogmoed en gezichtsverlies in een schrijnend en soms ook erg humoristisch meesterwerk , geschreven door een groot auteur die er wonderwel in is geslaagd om jazz onder Dostojevski te monteren.

Koppernik, 372 blz. € 21,50

Sjeng Scheijen: De avant-gardisten. De Russische Revolutie in de kunst

Nieuwlichters en hemelbestormers in een boek waar misschien wel terecht meer dan tien jaar aan is gewerkt: Scheijen beheerst het complexe materiaal niet alleen, hij kan er ook bijdehand over doen.

Prometheus, 580 blz. € 37,50

M.M. Schoenmakers: De vlucht van Gilles Speksneijder

Routine, radeloosheid en verval van een klerk en zijn strompelende gevolg, wijs en stijlvol uitgeserveerd door de chroniqueur van de schuwe mens.

De Bezige Bij, 280 blz. € 21,99

Nicolien Mizee: Moord op de moestuin

Dromers en daders in een soort The Big Lebowski-achtig rasterwerk, met ongedwongen, hoogst vermakelijk gekwebbel over onkruid, kabouters en vervlogen verkleedpartijen en de feitenpolitie die in de hoek ongeduldig op het horloge staat te tikken.

Nijgh & Van Ditmar, 237 blz. € 20,99

Koen Sels: Gloria

Vaderschap als de voortzetting van de angst met andere middelen, geschreven door een Vlaming die vooral niet bang moet zijn om een roman te schrijven.

het balanseer, 156 blz. € 19,50

17. Michel Krielaars



Ocean Vuong: On Earth We’re Briefly Gorgeous

Indrukwekkend prozadebuut over een Vietnamese migrant in de VS die een poëtische brief schrijft aan zijn analfabete moeder, waarin het over alle aspecten van het ontheemd zijn gaat.

Penguin Press, 256 blz. € 19,99

Arno Geiger: Onder de Drachenwand

Terecht met de Europese Literatuurprijs bekroonde roman die zich afspeelt op het Oostenrijkse platteland in de nadagen van WOII.

Vert. W. Hansen. De Bezige Bij, 416 blz. € 24,99

Amos Oz: Wat is een appel? Zes gesprekken over schrijven en over liefde, schuld en andere gevoelens

Kort voor zijn dood voerde Oz boeiende gesprekken met zijn redacteur over zijn schrijverschap, zijn (privé)leven, zijn politieke successen en nederlagen.

Vert. Ruben Verhasselt. De Bezige Bij, 219 blz. € 23,99

Nana Ekvtimisjvili: Het perenveld

Ontroerende debuutroman die zich afspeelt in een internaat voor ‘debielen’ in het ontredderde Georgië van de jaren negentig.

Vert. Mario Molegraaf. Prometheus, 208 blz. € 19,99

Jaan Kross: Strijd om de stad

Historische roman van Estse grootmeester die de geschiedenis overstijgt en de mens in al zijn karakterzwaktes laat zien.

Vert. Frans van Nes. Prometheus, 378 blz. € 24,99

18. Jamal Ouariachi



Oek de Jong: Zwarte schuur

Wat alleen de allerbesten kunnen: in een trefzekere stijl een aantrekkelijke maar tevens hoogst ongemakkelijke wereld oproepen, in beelden waar menig schilder jaloers op zou zijn.

Atlas Contact, 496 blz. € 24,99

Lauren Groff: Florida

De Amerikaanse pretparkstaat Florida is in deze verhalen een broeierig oord vol nachtmerries, opgeroepen in beklemmend maar wonderschoon proza.

Vert. Maaike Bijnsdorp en Lucie Schaap. De Bezige Bij, 272 blz. € 23,99

Ahmed Saadawi: Frankenstein in Bagdad

In het door bomaanslagen geteisterde Bagdad maakt een voddenraper van menselijke resten een Frankensteinmonster, wat een opvallend lichtvoetige maar ook confronterende roman oplevert.

Vert. Djûke Poppinga. De Geus, 352 blz. € 21,50

Julia Blackburn: Lied van de tijd. Op zoek naar Doggerland

Blackburn weet met haar sensitieve observaties en aanstekelijke nieuwsgierigheid dode soortgenoten en voorbije werelden op te graven en tot leven te wekken.

Vert. Paul van der Lecq. De Bezige Bij, 350 blz. € 29,99

Annaka Harris: Consciousness. A Brief Guide to the Fundamental Mystery of the Mind

Deze haarscherpe inleiding in de bewustzijnswetenschappen valt vooral op door een pleidooi voor het schijnbaar onwetenschappelijke ‘panpsychisme’, dat wel degelijk verdedigbaar blijkt.

Harper, 132 blz. € 21,99

19. Mirjam Noorduijn



Carlo Collodi: De avonturen van Pinokkio

Deze integrale vertaling brengt Collodi’s rijke (spreek)taal en Pinokkio sprankelend tot leven: onweerstaanbaar kinderboek.

Vert. Pietha de Voogd. Illustraties: Sjaak Rood. Novencento, 175 blz. € 25,50

Enrico Galiano: De bijzondere woorden van Gioia

De talige spanning tussen datgene wat mogelijk en werkelijk is, vormt de motor van deze spitsvondige jongerenroman.

Vert. Ada Duker & Henrieke Herber. Luitingh-Sijthoff, 429 blz. € 20,99

Sjoerd Kuyper: Bizar

Wervelend, hartbrekend dagboekavontuur waarin een maatschappijkritisch, scherpzinnig schrijftalent (13) worstelt met het idee van de waarheid.

Hoogland & Van Klaveren, 320 blz. € 15,95

Edward van de Vendel en Martijn van der Linden: Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt

Verrassend veelvormige kinderdichtbundel met dito illustraties biedt literaire bevrijdende ervaring én handvat om groot te worden.

Querido, 68 blz. € 17,99

Bette Westera en Sylvia Weve: Dit is geen cobra

Niets is wat het lijkt in dit verrukkelijke prentenboekverhaal over Cobra-kunst, met grenzeloos samenspel tussen tekst en beeld.

Illustraties: Sylvia Weve en Bette Westera. Samsara, 48 blz. € 16,90

20. Margot Poll



Aletta Jacobs: Herinneringen

Het moest er dit jaar van komen: heruitgave van de nog steeds inspirerende levensloop van voorvechtster vrouwenkiesrecht – in 1919 bij wet geregeld.

Boom, 314 blz. € 22,90

Raynor Winn: Het zoutpad

Schrijfster loopt met haar man het South West Coastal Path (1.014 km): elke kilometer voel je met hen mee – de uitputting, de liefde en het fenomenale uitzicht.

Vert. Annemie de Vries. Balans, 318 blz. € 22,99

Madeline Miller: Circe

Alle sagen, metamorfosen en mythische verhalen over goden en sterfelijken worden door nimf Circe beleefd op haar onbewoonde eiland.

Vert. Miebeth van Horn. Orlando, 384 blz. € 23,99

Giuseppe Catozzella: Ook jij zult stralen

Zeer ontroerend verhaal over een twaalfjarig jongetje dat ’s avonds bij toeval migranten in de kerk ontwaart: het hele dorp heeft een mening, terwijl de jongen vooral zijn overleden moeder mist.

Vert. Manon Smits. De Geus, 223 blz. € 19,99

Roberto Saviano: Wrede kus

Angstaanjagend realistisch beeld van drugsdealertjes en jonge moordenaars in Napels terwijl het volgens Saviano in Amsterdam nóg erger is.

Vert. Jan van der Haar. De Bezige Bij, 430 blz. € 22,99

Ane Riel: Hars

Grimmige, sprookjesachtige thriller over obsessieve vaderliefde. Een Deense verrassing die lang door het hoofd blijft spoken.

Vert. Kor de Vries. Prometheus, 272 blz. € 17,99

John le Carré: Spion buiten dienst

Met vileine humor fileert de 88-jarige grootmeester van het spionagegenre de Brexit en Trump.

Vert. Rob van Moppes. Luitingh-Sijthoff, 336 blz. € 22,99

Don Winslow: De grens

Monumentale thriller over het fiasco van de Amerikaanse drugsaanpak.

Vert. Jolanda te Lindert. HarperCollins, 752 blz. € 21,99

Philip Kerr: Metropolis

Met de dood op de hielen schreef Kerr nog een laatste Bernie Gunther-avontuur. Een groot geschenk aan zijn vele fans.

Vert. Jan Pott. Boekerij, 352 blz. € 21,99

Robert Pollack: De Taak

Het debuut van de Nederlandse jurist Rob Polak is zo werelds als zijn pseudoniem.

Ambo Anthos, 376 blz. € 20,99

22. Roos van Rijswijk



Ocean Vuong: Op aarde schitteren we even

Jonge man schrijft een brief aan zijn analfabete moeder. Stilistisch en inhoudelijk ongelooflijk sterk.

Vert. Johannes Jonkers. Hollands Diep, 240 blz. € 21,99

Maria Popova: Figuring

Geniaal meanderend essay over onder meer de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap, zingeving en liefde.

Pantheon Books, 576 blz. € 24,99

Jeanette Winterson: Frankusstein

Grappige en intelligente roman die veel meer is dan alleen een hervertelling van Mary Shelleys klassieker.

Vert. Arthur Wevers. Atlas Contact, 256 blz. € 24,99

Nicolien Mizee: De porseleinkast. Faxen aan Ger

Deel twee van een reeks boeken vol scherpzinnige en spitsvondige faxen van een schrijfster aan haar muze Ger.

Van Oorschot, 455 blz. € 24,99

Nana Kwame Adjei-Brenyah: Friday Black

Korte verhalen over o.a. racisme en kapitalisme; absurd en indringend.

Vert. Jelle Noorman. Atlas Contact, 240 blz. € 21,99

Joyce Roodnat

Twee reporters van The New York Times beschrijven zinderend hoe ze het systematische seksueel machtsmisbruik van filmproducent Harvey Weinstein ontmaskeren.

Vert. Nannie de Nijs Bik-Plasman, Annemie de Vries. Atlas Contact, 320 blz. € 22,99

Ronan Farrow: Catch and Kill

Kuifje in Hollywood: journalist Farrow jaagt op Harvey Weinstein, ontdekt hoe verrot zijn werkgever is en verlooft zich met zijn vriend.

Vert. Anna Helmers-Dieleman, Alexander van Kesteren en Mylene Delfos. Luitingh-Sijthoff, 455 blz. € 21,99

Jeanette Winterson: Frankusstein

In een even gewiekste als vrolijke ideeënroman stroomt de tijd heen en weer tussen Mary Shelley en haar Monster van Frankenstein en een toekomst met uploadable brains en seksbots.

Vert. Arthur Wevers. Atlas Contact, 373 blz. € 24,99

Edna O’Brien: Meisje

Poëtisch verslag van het lot van de door Boko Haram ontvoerde schoolmeisjes. Moedig en prachtig. En naar.

Vert. Lucie Schaap en Maaike Bijnsdorp. De Bezige Bij, 214 blz. € 20,99

Marco Balzano: Ik blijf hier

Intieme roman reconstrueert een historisch drama in de Italiaanse Alpen. Over een uitgewiste taal, een verdronken dorp en een verweesde torenspits.

Vert. Edwin Krijgsman. De Arbeiderspers, 238 blz. € 19,99

24. Thomas de Veen



Manon Uphoff: Vallen is als vliegen

Verbluffend en verpletterend toont Uphoff dat het allerdonkerste kan worden omgevormd tot een schittering.

Querido, 192 blz. € 18,99

Peter Buwalda: Otmars zonen

Een wonder van vertelkunst. En duizend pagina’s te dun. Geen boek waarnaar ik meer uitzie dan Buwalda’s volgende.

De Bezige Bij, 607 blz. € 27,50

Marijke Schermer: Liefde, als dat het is

Je wilt het niet weten, maar huwelijksgeluk werd zelden zo overtuigend en gewiekst kapotgeanalyseerd, als dat het is.

Van Oorschot, 203 blz. € 22,50

Charlotte Van den Broeck: Waagstukken

Briljant buitenissig: poëtisch-historische reisessays met mislukte architecten als rode draad, over de ambitie iets groots te maken.

De Arbeiderspers, 288 blz. € 22,50

Edward van de Vendel en Martijn van der Linden: Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt

Ontroeren en ontregelen, laten lachen en laten groeien: Van de Vendels indirecte lessen tonen wat kinderpoëzie (en een opvoeder) vermag.

Querido, 68 blz. € 17,99

25. Nynke van Verschuer



J.M. Coetzee: De dood van Jezus

Het slotdeel van Coetzees Jezus-trilogie, en het einde van een wereld die het midden houdt tussen een socialistische heilstaat, het hiernamaals, en het bordkartonnen decor van een Platoonse mythe.

Vert. Peter Bergsma. Cossee, 220 blz. € 22,99

Ines Geipel: Unkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass

Grootvader bij de Osteinsatz, vader geheimagent bij de Stasi, zelf door DDR-artsen verminkt, en niemand die ergens over praat: het Duitse trauma van de twintigste eeuw in één familiegeschiedenis.

Klett-Cotta. 277 blz. € 21,-

Benjamin Moser: Sontag. Haar leven en werk

Sontag had een scherp oog voor haar tijd, maar een blinde vlek waar het op haarzelf aankwam - een lacune die Benjamin Moser even gedocumenteerd als smakelijk invult.

Vert. Lidwien Biekman en Koos Mebius. De Arbeiderspers, 736 blz. €49,99

Ali Smith: Spring

Niemand schrijft zo over vriendschap als Ali Smith: Spring is Smiths antwoord op Brexit.

Hamish Hamilton, 336 blz. €17,95

Ocean Vuong: On Earth We’re Briefly Gorgeous

Jonge man schrijft brief aan zijn analfabete moeder in verpletterend zintuiglijke zinnen.

Penguin, 246 blz. €18,95

