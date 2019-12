Bram Moszkowicz persoonlijk failliet verklaard

De voormalige strafpleiter Bram Moszkowicz is donderdag persoonlijk failliet verklaard door de rechtbank Midden-Nederland. Dat bevestigt zijn curator Marco Guit van AMS Advocaten.

Moszkowicz, in 2013 uit de advocatuur gezet, zou zich niet hebben gehouden aan een betalingsregeling met de Belastingdienst, schreef De Telegraaf eerder op donderdag. Hij zou ook een schuld hebben bij ABN Amro, maar daar was inmiddels een schikking voor getroffen. Moszkowicz liet de krant weten in beroep te gaan tegen zijn failissement. „En wat je niet ombrengt, maakt je sterker.”

De strafpleiter, bekend van onder meer de verdediging van PVV-leider Geert Wilders, zou zich juist voorbereiden om terug te keren naar de advocatuur, meldde de krant. Dat zou door zijn faillissement ernstig in gevaar komen.

Van het tableau geschrapt

Moszkowicz werd in 2013 definitief van het tableau geschrapt door het Hof van Discipline, omdat hij „voor alle advocaten geldende regels (had) overtreden, geen verantwoording afgelegd en zijn cliënten niet hebben gekregen wat ze van hem mochten verwachten”.

Daarna ging hij aan de slag als onder meer juridisch adviseur en commentator bij RTL Boulevard. Ook was hij lijststrekker van Voor Nederland, een partij van twee PVV-dissidenten die na de verkiezingen niet terugkeerde in de Tweede Kamer. VNL zette de gewezen strafpleiter na negen maanden aan de kant vanwege een gebrek aan toewijding.