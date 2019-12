Bioscopen, streamingdiensten moeten investeren in Nederlandse industrie

Bioscopen, omroepen en streamingdiensten zijn straks verplicht een deel van hun in Nederland behaalde omzet te investeren in de productie van Nederlandse films en series. Met die maatregel wil minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66) ervoor zorgen dat de positie van de Nederlandse filmindustrie versterkt wordt, zo laat ze donderdagavond weten.

In het wetsvoorstel staat dat omroepen en abonnementsdiensten 6 procent van de omzet moeten gaan investeren in Nederlandse producties. Omdat bioscopen nu meestal niet zelf investeren in de audiovisuele ‘content’ waaraan zij verdienen, krijgen die een investeringsverplichting van 3 procent.

Fonds

Vorig jaar waarschuwde de Raad voor Cultuur dat internationale aanbieders als Netflix een steeds groter deel van het Nederlandse publiek bereiken, terwijl zij amper investeren in de Nederlandse cultuursector. Daardoor wordt het steeds lastiger om Nederlandse films, series en documentaires te maken.

De maatregel die Van Engelshoven voorstelt lijkt op bepalingen die al elders van kracht zijn. Zo wordt ook in Frankrijk, Duitsland en België investering in nationale producties gestimuleerd. In Frankrijk zijn de regels nog strenger. De Europese Unie bepaalde eerder dat eind 2020 30 procent van het aanbod van streamingdiensten Europees moet zijn. De bedrijven die niet zelf investeren kunnen er ook voor kiezen het verplichte budget over te dragen aan een Nederlands fonds.