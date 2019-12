Bij Ajax gaat het nog niet van harte

Ajax is woensdag ontsnapt aan een vierde tik in nog geen twee weken. De bekerwedstrijd tegen Telstar, de nummer elf van de eerste divisie, was vooraf de ideale mogelijkheid om weer wat vertrouwen terug te brengen in de ploeg die het tot begin deze maand zo gemakkelijk af ging. Maar een wederom onrustig en slordig Ajax liet Telstar veel te lang in leven en won uiteindelijk maar nipt: 4-3.

Ajax begon in Velsen-Zuid, waar in het stadion ruim meer mensen waren dan de 3.600 die er normaal kunnen zitten, met een veranderd middenveld. Daar kregen de jonge Jurgen Ekkelenkamp (19) en Ryan Gravenberch (17) een kans. Nico Tagliafico en Hakim Ziyech kregen rust, achterin kreeg Sergiño Dest weer een basisplek.

Met deze ietwat geïmproviseerde opstelling moest Ajax weer eens zien te scoren. In de verloren competitiewedstrijden tegen Willem II (0-2) en AZ (0-1) en het Champions League-duel tegen Valencia (0-1) was dat drie keer op rij niet gelukt. In 1956 kende Ajax voor het laatst zo’n serie.

Nu was het na een stroef begin wel raak. In de 24ste minuut was het Noa Lang die op aangeven van Dusan Tadic scoorde. Maar daarvoor waren de mogelijkheden voor Telstar geweest. De goal was het resultaat van zo’n typische Ajax-combinatie die te vaak de afgelopen weken niet lukte.

Drie minuten later was het alweer raak, na weer een vloeiende combinatie. Dest mocht geheel vrijgelaten binnenschieten na behendig werk van Donny van de Beek op de linkerachterlijn. De goal van Dest was de 155ste van het kalenderjaar voor Ajax, en dat was een record. Daarmee werd het aantal goals van 1993 overtroffen.

Terechtwijzing

Maar soepel liep het nog allerminst bij Ajax. Een opvallend moment was een duidelijk hoorbare terechtwijzing van coach Erik ten Hag aan Lang, die had geklaagd over een pass tegenover Tadic. „Het is onze wedstrijd, niet jouw wedstrijd”, beet Ten Hag hem toe.

Een kwartier na rust leek alle spanning alweer uit de wedstrijd. Ekkelenkamp maakte vlak na het begin van de tweede helft de 1-3, Dest maakte in de 57ste minuut op fraaie wijze zijn tweede. Ajax bleef echter slordig, maakte eigen kansen niet af en liet Telstar met twee goals (Benaissa Benamar en Reda Kharchouch) nog terugkomen. Tussendoor had de 17-jarige Sontje Hansen zijn Ajax-debuut gemaakt.

Verdere schade bleef uit en zo bleef de huidig bekerhouder een nieuwe klap bespaard. Alleen gaat het in Amsterdam even niet van harte.