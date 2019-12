Bakens van rust in een zee van emoties

‘Ze moest niet gezien worden als een snitch’ Cindy Meuter leerkracht (32, Horn) „Veel brugklasleerlingen op het VMBO zijn onzeker. Zij zaten op de basisschool met slimmere kinderen in de klas, en hebben daardoor het gevoel dat ze niets kunnen. Dat maakt ze een makkelijk doelwit voor pesten.” Inhoud Leerkracht Cindy Meuter

Mediator Ali al Hadaui

Handhaver Daan Monnickendam

Conducteur Romy Schuurbiers

Politie-agent Abdur Özbek

Cindy Meuter is docent aardrijkskunde en geschiedenis op de VMBO-afdeling van een scholengemeenschap in Someren. „Ik ben ook anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon. Een paar jaar geleden klopte een brugklasser bij mij aan. De kinderen deden niet aardig tegen haar. Ze pakten haar etui af en maakten botte opmerkingen. Zulke ogenschijnlijk kleine dingen hebben een groot effect op iemand die al onzeker is. Zij had het gevoel dat de hele klas het op haar had gemunt.

Special De-escalatie

Van Syrië tot kerstdis: vrede op aarde is soms ver te zoeken. Hoe pakken professionele vredestichters het aan? En wat zeg je tegen je schoonmoeder als ze vraagt of je nog steeds niet zwanger bent? Van excuses tot de-escaleren: hoe we proberen er het beste van te maken. Essay Stap eens uit het nu Syrië Na elke mislukking volgt vroeg of laat een nieuw begin Portretten Bakens van rust Afzondering ‘Soms blijven we uren naast iemand zitten’ Feestdis Zo houd je het gezellig Sorry Het jaar in excuses

„Ze was ongelukkig en ik wilde helpen. Maar ik besefte dat ik hier zorgvuldig mee om moest gaan om te voorkomen dat de situatie juist verslechterde. Ze moest niet gezien worden als een snitch die zelf niets kon oplossen en bij de docent ging ‘uitjanken’. Bovendien merkte ik dat zij het lastig vond om hierover in gesprek te gaan met een volwassene. Iemand van dertig is natuurlijk stokoud voor een twaalfjarige.

„Ik zocht contact met een ‘minimentor’; een bovenbouwleerling die brugklassers steunt. Ze voerden wekelijks een gesprek en ze gaf het meisje tips om beter met kleine incidenten om te gaan. Ze zei: ga achterin de klas zitten, niet voorin , dan zul je zien dat heus niet de hele klas op je let.

„Het werkte goed. Het meisje werd sterker en zelfverzekerder. Ze begon actief mee te doen in de les en durfde vragen te stellen. Ze kroop uit haar schulp en kreeg het naar haar zin op school.

„Soms is het beter om van een afstandje te sturen. Als ik actief had opgetreden tegen de pesters, was het zelfvertrouwen van het meisje nooit zo gegroeid.

„Twee jaar later wilde het meisje zelf minimentor worden. Toen ze haar diploma haalde, besloot ze in de zorg te gaan. Ze had ontdekt hoe waardevol het is om anderen te helpen.”

Terug naar boven

Al snel werd het meer dan een ordinaire burenruzie’ Mediator Ali al Hadaui Foto Tessa Posthuma de Boer Ali al Hadaui mediator (44, Den Haag) „Het begon met geluidsoverlast,” vertelt mediator Ali al Hadaui. „Het Syrische echtpaar met vier kinderen hield van gezelligheid en had geregeld ’s avonds mensen over de vloer. De buurman, die daar woont met zijn vrouw en zoon, ging steevast vroeg naar bed omdat hij op tijd op moest voor zijn werk. Dat botste.

„Al snel werd het meer dan een ordinaire burenruzie. Boze briefjes, vloeken over de schutting. ‘Ik probeer te slapen’ werd ‘Rot op naar je eigen land’. Met als dieptepunt dat de vaders en zonen met elkaar op de vuist gingen en de moeders elkaar bespuugden. Beide gezinnen deden aangifte.

„In een poging een rechtszaak te voorkomen, stuurde de gemeente de gezinnen naar mij. Daar zat ik dan – met twee woedende echtparen en een tolk. Ik besefte dat er te veel emotie zat om naar oplossingen te zoeken.

„Dus liet ik ze hun woede, argwaan en verdriet uiten. Er vloog van alles over tafel. Steeds opnieuw.

„Toen had ik er genoeg van. Als we er niet uitkwamen werden de aangiften in behandeling genomen en volgde er misschien straf. Voor je het weet sta je billen af te vegen in een bejaardenhuis, zei ik, en hebben de kinderen een strafblad.

„Dat was een omslagpunt. Langzaam verschoof het gesprek naar hoe ze beter met elkaar om konden gaan. Glimlach eens naar elkaar in plaats van een middelvinger op te steken. De gezinnen bleken hetzelfde te verlangen, zoals een veilig gevoel. Niemand wil dat zijn hart tekeer gaat, elke keer als hij gebeld wordt.

„Ik hield alle afspraken bij en maakte een contract. In het zesde en laatste gesprek werd het ondertekend. Een emotioneel moment, maar nu overheerste opluchting en dankbaarheid. Wij namen afscheid met een innige omhelzing, zelfs de tolk deed mee.”

Terug naar boven