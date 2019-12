AIVD-baas Schoof gaat Justitie leiden

Dick Schoof (62) wordt de nieuwe ambtelijke baas van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat bevestigen bronnen in Den Haag aan NRC. Schoof is nu nog directeur van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), een functie die hij pas sinds november 2018 vervult.

Op Justitie vervangt hij Siebe Riedstra, die vorige maand aankondigde uiterlijk in april van 2020 te vertrekken als secretaris-generaal van het grootste ministerie van Den Haag. En het moeilijkste departement: Riedstra vertrok mede omdat hij er niet in was geslaagd de schier oneindige stroom aan incidenten op het departement in te dammen. Onder zijn bewind kwam onder meer de WODC-affaire naar buiten, waaruit bleek dat ambtenaren conclusies van voor het ministerie onwelgevallig onderzoek hadden herschreven. In de vier jaar dat hij Justitie leidde werkte hij met vier ministers en drie staatssecretarissen - waarvan er twee door incidenten vertrokken.

Andere benoemingen aanstaande

Schoof kent Justitie als weinig andere topambtenaren in Den Haag. Tussen 1996 en 2018 werkte hij al als topambtenaar op het departement. Hij was plaatsvervangend secretaris-generaal en als directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) rond de eeuwwisseling betrokken bij de invoering van de Vreemdelingenwet. Ten tijde van de oprichting van de nationale politie, in 2012, was hij directeur-generaal Politie. Tot zijn benoeming als directeur van de AIVD werkte hij als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). In die functie werkte hij al samen met minister Ferdinand Grapperhaus (CDA).

Lees ook: Schoof wilde MH17-onderzoek beïnvloeden

Volgens bronnen op het ministerie was Schoof een van de weinige kandidaten die Justitie wilde leiden. Het departement staat in Den Haag bekend als moeilijk, zowel door de omvang (ruim 100.000 ambtenaren) en als door de reeks van incidentgevoelige onderwerpen als migratie en de politie die onder de politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid van Justitie vallen.

Volgens bronnen in Den Haag neemt de ministerraad op korte termijn een besluit over de benoeming van Schoof. Ook op andere ministeries zouden ambtelijke topbenoemingen aanstaande zijn.

Met medewerking van Kees Versteegh.